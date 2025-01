Vecinos de Querétaro recurren a bloqueos viales ante inseguridad y corte de luz

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Habitantes de la comunidad de Miranda, en el municipio de El Marqués, Querétaro, decidieron bloquear la autopista México-Querétaro, hartos de la inseguridad y la ausencia de las autoridades.

Horas después hicieron lo mismo habitantes de la Reforma Agraria cuarta sección, debido a que llevaban cinco días sin energía eléctrica y ante la falta de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades de Corregidora.

En el caso de San Isidro Miranda, en el municipio que gobierna el panista Rodrigo Monsalvo Castelán, el bloqueo ocurrió por la tarde, por personas que denunciaron la operación de delincuentes y la falta de apoyo de la autoridad.

“Es una banda de violadores, rateros, un maldito cáncer", expresó una de las manifestantes, durante el bloqueo de carriles en la carretera, en dirección a la Ciudad de México.

Esta mujer narró que un día antes había reportado a esas personas, pero lamentó que no las han detenido.

“Estas personas estaban secuestrando a la colonia, pero no han sido detenidas, se siguen burlando, ayer por último todavía hice una llamada al 911 explicando que estas personas pues me amenazan, me amedrentan”.

Habitantes de Miranda colocaron piedras y llantas sobre la vía federal. A los neumáticos les prendieron para evitar el paso de los vehículos.

La mujer incluso denunció públicamente que la banda opera con impunidad, al señalar que sus integrantes se dicen protegidos, por lo que pidió una aclaración al gobernador del estado.

“Solicitamos al señor Kuri aclare esto, estas personas dicen estar protegidas por el señor Kuri, no creo que el señor se preste para tal cosa, puesto que es el gobernador”.

Casi a punto del llanto, pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Señora Claudia, usted también es mujer, apóyenos por favor, no queremos más violaciones, más robos por esta banda, por favor escúchenos, haga algo, en nombre de las mujeres se lo pido”.

Al lugar llegaron patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, así como concertadores del gobierno municipal de El Marqués.

La protesta también tenía como razón la exigencia de justicia hacia las autoridades.

Familiares de un varón que, acusan, fue asaltado y golpeado por la banda de delincuentes, ahora se le inició un proceso en su contra y las autoridades quieren recluirlo en el penal.

“Mi hermano lo robaron, lo golpearon, lo apuñalaron, lo mandaron al hospital, ahorita está grave, lleva cinco operaciones y hasta la fecha no han detenido a nadie”.

La mujer aseguró que no sabía la razón por la cual las autoridades quieren aprehender a su hermano: “nada más nos dijeron que él ya tenía orden de aprehensión y se lo tenían que llevar en cuanto se diera de alta”.

Este día, horas después del bloqueo que provocó tráfico en la autopista, el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, dijo que este lunes fue realizada una mesa de diálogo con familiares de las víctimas.

Cierran otra vialidad tras cinco días sin luz

Horas después de esa manifestación, a unos 25 kilómetros de la manifestación en la autopista México-Querétaro, habitantes de la colonia Reforma Agraria, Cuarta Sección, decidieron cerrar el paso vehicular en la avenida Chabacano.

Dijeron que llevaban cinco días sin el servicio de energía eléctrica y pese a que habían estado levantado reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza a nivel nacional Emilia Calleja Alor, y que en Querétaro el responsable es Alfredo Calderón Martínez, no les daban una solución.

"Nosotros por nuestro gusto no estamos aquí, no estamos por nuestro gusto", indicó un habitante que participaba en la manifestación al dialogar con un particular que no podía avanzar con su vehículo.

"Nadie nos hace caso", lamentó otra mujer que pedía comprensión y solidaridad al particular que estaba atorado en el bloqueo.

Una señora que explicó que tiene que estarse aplicando insulina, la cual debe estar en refrigeración, dijo que en su caso había realizado 70 reportes.

"Me espanté, rapidito fui por hielo, metí mi insulina en hielo, notifiqué, me hicieron el reporte, me dijeron que en una hora, que en una hora llegaba la luz, pasó la hora, volví a reportar (...) les dije: 'por favor dígame qué está pasando'; 'no, es que ya anda la cuadrilla', ya después me ignoraron, mi hijo es enfermero, se le echaron a perder medicamentos con los que él hace curaciones".

"Es un caos, porque pues ya los refris, pues ya se descongeló todo lo que, uno que tiene alimento, pues ya no sirve eso y luego pues muchos trabajamos en nuestro negocio, tenemos ahí fruta congelada que necesitamos", agregó otra mujer afectada con la falta de energía eléctrica en esta colonia de Querétaro.

Al lugar llegó personal de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Corregidora y también personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El trabajador que llegó al lugar aseguró que no había tenido contacto con las personas afectadas, quienes advertían que el problema era una cuchilla de un transformador que suele fallar.

"Si ustedes ya tienen identificada la cuchilla, díganme dónde, ahorita viene ya también mi personal".

"Fíjese a lo que tenemos que llegar para que nos hagan caso", le replicó una de las habitantes afectadas.

Las y los vecinos señalaron que habían levantado diversos reportes, así como que no es la primera vez que falla el servicio de energía eléctrica en su colonia.

Atribuyen la problemática a que hay unos árboles que no son podados con regularidad y cuyas ramas pasan por los cables de la red de energía eléctrica.

“Cada vez que llueve se va (la luz), cada que hace aeronazo se va la luz y les habla y les habla uno y no, no hacen caso”, expuso la señora Guadalupe, otra mujer que dijo que debe mantener en refrigeración su insulina.

Pero el trabajador que llegó dijo que no tenía conocimiento de la problemática.

"En algunas otras colonias tengo canales, mesas de comunicación para que nos hagan saber este tipo de detalles, lamentablemente no había tenido algún contacto con ustedes".

En ese sentido, el concertador de Gobierno Municipal ofreció su número de teléfono para que, en caso de que vuelva a fallar el servicio, le llamen y él se comuniqué con el personal de la CFE.

Al final, ante el bloqueo de las personas afectadas, el personal de la CFE reestableció el servicio de energía y prometió concluir el trabajo este lunes.