Desesperada por hallar a su hija desaparecida, madre traduce al maya la Alerta Amber

MÉRIDA, Yuc. (apro).- A Fernanda Cayetana Canul Blanco la buscan desde el 21 de julio de 2022. Desapareció a los 12 años de edad, en la colonia Nazareno de la zona continental de Isla Mujeres, Quintana Roo. En el intento por hallarla, su madre, Deysi Noemi Blanco Chi, tradujo la Alerta Amber al maya, es la primera en ser difundida de manera oficial en ese idioma en la Península de Yucatán.

La idea surgió de su madre, quien es mayahablante y que durante su recorrido por las comunidades de Yucatán, se encontró con un obstáculo para encontrar a su hija: hay personas que no hablan español.

“Cada vez que he ido a las comunidades y pueblitos en Yucatán hay mucha gente que habla maya, muchas personas no entienden español muy bien, es maya lo único que saben. Entonces pues yo les traduzco y por esa razón se me ocurrió que hagamos una ficha en lengua maya”, platicó.

Así que puso manos a la obra y ella misma elaboró la Alerta Amber en maya para luego pedir el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo en la difusión.

Traducida al maya

“Yo fui a la fiscalía de Quintana Roo y llevé la ficha, la escanearon y pusieron la foto de Fernanda, así fue como nació está ficha con la ayuda de la Comisión de Búsqueda. Ahora puedo llegar a un pueblo indígena y enseñar las fichas en maya”, relató.

En la búsqueda con vida de Fernanda Cayetana su madre recorre los estados de la Península de Yucatán. Existen indicios de personas que refieren que vieron a la menor en municipios del sur de Yucatán.

La desaparición de Fernanda forma parte de las mil 396 personas ausentes de sus hogares, documentadas en el Registro Nacional de Personas Localizadas y Desaparecidas de 1952 hasta la fecha en el estado de Quintana Roo.

Búsqueda de Fernanda

¿Qué pasó con Fernanda Cayetana?

Al momento de su desaparición Fernanda Cayetana, de 12 años, trabajaba lavando platos para una pareja de vecinos. Marco Antonio y su esposa Angélica huyeron dos días después de que denunciaron la ausencia de la menor.

Su madre, la señora Deysi Blanco recorrió la Península de Yucatán para encontrarlos y también llegó al estado de Chiapas, en donde los localizó. Tras ser arrestados, pese a que permanecen encarcelados, la pareja se rehúsa a revelar qué hicieron con ella.

Dos hombres encapuchados la quisieron subir a una camioneta y la amenazaron con un arma de fuego. “Nos manda el patrón”, le dijeron. Ficha de búsqueda de Quintana Roo

En ese camino por buscar a su hija y justicia, Deysi fue amenazada e incluso intentaron levantarla. En el 2022, unos hombres encapuchados en una camioneta la amagaron con un arma y le pidieron abordar una camioneta. Desesperada por verla, aceptó abordar el vehículo si le daban pruebas de que estaba viva.

“Me dijeron que si quitaba la denuncia me llevarían con ella, pero que no tenían una prueba de que estaba viva”, relató.

Al no conseguir lo que querían, la golpearon. Logró aferrarse a una puerta y no pudieron secuestrarla. Actualmente, Deysi formó la colectiva de búsqueda Fernanda Cayetana y continúa recorriendo el sur de México para hallarla.