"Usted disculpe": policías poblanos someten con violencia a persona equivocada (Video)

PUEBLA, Pue (apro) .- Agentes de la Policía Ministerial de Puebla sometieron en la vía pública con violencia y sin protocolos a un joven, supuestamente para ejecutar una orden de aprehensión, pero después se dieron cuenta que se equivocaron de persona y se alejaron con “usted disculpe”.

Los hechos, que fueron divulgados a través de un video en las redes sociales, ocurrieron en las calles 39 Oriente y Mártires del 2 de Octubre, en las cercanías del centro comercial Plaza Dorada de esta ciudad.

En la grabación se observa cuando uno de los agentes tiene inmovilizado en el suelo a un joven, quien a su vez les pide mostrar la orden de aprehensión, en tanto que se escucha a una mujer pidiendo auxilio a una patrulla.

En el lugar se congregaron otras personas, quienes pidieron a los policías presentar la orden de aprehensión y dar oportunidad al joven –quien dijo llamarse Francisco Javier – de que presentara una identificación.

“¿Por qué me arrojan entre tantos como si fuera un delincuente? Mire cómo me tiene, no puedo hablar”, reclama la persona sometida sobre pavimento, hasta que, con la identificación, los policías se dan cuenta de que se habían equivocado, por lo que piden disculpas a Francisco Javier y provocan reclamos e insultos de los que atestiguaron los hechos.

Este viernes, la Fiscalía General de Puebla emitió un comunicado en el que informa que tomó conocimiento de este caso y que ha iniciado una investigación interna.

“Una vez que se determinen las circunstancias en las que se llevó a cabo la acción policial, se determinará lo correspondiente”, señaló la institución.