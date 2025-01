Primer día de Trump deja protestas y varados en garitas de Tijuana

TIJUANA, BC (apro).- Manifestaciones en contra las políticas migratorias y personas varadas en garitas fronterizas, debido a la cancelación de la aplicación CBP One, formaron parte del escenario en el primer día de Donald Trump como el 47 presidente de los Estados Unidos.

Lo anterior fue registrado en el municipio de Tijuana, Baja California, en el marco de la Toma de Poder del republicano, en cuyo discurso anunció órdenes ejecutivas para declarar “terroristas” a todos los cárteles de la droga, anunciar la deportación de millones de personas y enviar tropas a la frontera sur, es decir, con México.

ONG urge a afectados por cancelación de CBP One que soliciten asilo ante la Comar

En este panorama, organizaciones como Ángeles Sin Fronteras, SOS Migrantes y Alianza Migrante Tijuana, se manifestaron en el muro de Playas de Tijuana, donde colocaron lonas con mensajes como “Trump. Alto a las deportaciones masivas”, “Trump. No somos enemigos de U.S.A.”, “Trump. Devuelve lo que nos robaron” y “Donald Trump: ¡Tus enemigos están en otras partes del mundo!”.

Destacó que, incluso, uno de los activistas llevó una piñata alusiva al mandatario estadunidense.

En la garita de El Chaparral, también en Tijuana, decenas de personas se mostraron preocupadas ante la cancelación de las citas de la plataforma CBP One, pues algunas incluso las tenían programadas para este lunes 20 de enero.

Medios de comunicación locales recogieron testimonios e imágenes de personas sentadas en las banquetas, junto a su equipaje; durante la noche del domingo todavía se permitió el ingreso, hasta la cancelación durante este lunes de la aplicación que daba entrada legal a casi 1 millón de migrantes con citas online.

Conforme a los datos, la plataforma permitía agendar citas a los migrantes indocumentados en ocho puntos de entrada en la frontera suroeste.

José Río, cuban quien desde hace 4 meses solicitaba la cita, y apenas unos tres días en Tijuana, lamentó la situación.

“Creo que fue la peor noticia que me han dado en mi vida porque tan cerca de la meta, por cuestión de un par de horas, ya no pude ingresar”, expresó, además de señalar que no puede volver a Cuba, según declaró a El Sol de Tijuana.