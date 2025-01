Hay 33 mil migrantes varados en México por cancelación de CBP One

SALTILLO, Coah. (apro).- La suspensión de la aplicación del CBP One dejó a más de 30 mil migrantes sin la esperanza de obtener una cita para poder ingresar legalmente a Estados Unidos, mientras que otros tres mil recibieron la noticia de que ésta fue cancelada. Esta población se encuentra dispersa por varios estados de México, señaló el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

Con estas cifras, los albergues se verán rebasados para atender a la población migrante que buscaba llegar a Estados Unidos de manera legal.

“Hay tres mil citas que ya estaban programadas, fueron canceladas CBP One, la aplicación que se bajaba al celular y desde ahí se pedía la cita para pedir asilo en Estados Unidos y también se tiene en el registro que 30 mil estaban en lista de espera. Esto quiere decir que en estos momentos son 33 mil personas que estarían en México varadas, sin saber qué tipo de acciones se van a poder tomar a corto plazo y seguramente están con un estatus migratorio irregular en México y los albergues no tendríamos la capacidad humana, material y en espacio para poder atenderlas por tiempo indefinido”, señaló.

Para el activista, la aplicación CBP One establecía una política de mucha contención migratoria, con orden y un procesamiento de ingresos regulados para identificar si las personas cumplían con las características de pedir asilo.

En estos momentos, los albergues de Piedras Negras, Torreón y Saltillo cuentan con una ocupación baja debido a que la onda gélida que se registra en la entidad ha provocado la disminución en la llegada de migrantes o prefirieron irse por otra ruta.

Sin embargo, el defensor de los derechos de los migrantes estableció que, al verse rebasados con la presencia de esta población que ya no puede seguir con sus trámites para ingresar a Estados Unidos, esperaría que las autoridades mexicanas diseñarán estrategias de atención urgentes.

Xicoténcatl Carrasco dijo que se requiere de una respuesta rápida para apoyar a la supervivencia de migrantes, muchos de ellos que viajan en grupos familiares, incluyendo niños y niñas, y quienes están en la incertidumbre.

"Así como (el gobierno federal) ha desplegado grupos de abogados en Estados Unidos, pues que también lo haga en México para que puedan identificar cuáles son los derechos que el Estado mexicano tiene que garantizar a estas personas que están varadas en México”, señaló.

También consideró que las autoridades federales mexicanas deben voltear hacia los albergues que atienden a estas personas migrantes y que, en el caso de los ubicados en la frontera, reciben a connacionales deportados y la demanda de sus servicios se incrementará ante el anuncio de que Estados Unidos enviará de regreso a connacionales, y con lo cual se incrementará la población atendida en los espacios de los estados.

El director del albergue en Saltillo dudó que la amenaza de Donald Trump tenga efectos próximos, porque aseguró que no es tan sencillo deportar a millones de personas y no existe la capacidad del Poder Judicial de Estados Unidos para proceder, ni la capacidad económica y humana.

“La declaratoria de emergencia nacional de Donald Trump es una postura política, pero me parece que la situación de emergencia estaba más del lado mexicano y me parece algo totalmente desproporcionado. No hay una situación de emergencia por temas migratorios y el envío de tropas a la frontera sur es una forma de visibilizar la criminalización de la migración y, al final, no podemos comparar la capacidad en fuerza y técnica de un ejército a un flujo de personas que huyen de su país de origen; no hay una correlación directa de una corporación militar a una contención de flujo migratorio, pero con eso fortalece su discurso de que los y las migrantes son personas peligrosas y que es un tema de seguridad nacional y que tampoco es cierto”, aseguró.

Simulacro en el cruce fronterizo

Este martes, durante el segundo día de gobierno de Donald Trump, se efectuó un simulacro de contención migratoria que provocó el cierre de los dos puentes internacionales y el arribo de elementos de distintas instituciones de Estados Unidos abajo del cruce fronterizo y en la guardarraya.

Fue antes de las 14:00 horas cuando se suspendió la circulación por poco más de 10 minutos, en los cuales se atravesaron patrullas y elementos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el puente uno, y en el dos atravesaron barricadas de cemento con alambre púas, con la intención de prepararse ante un posible intento de ingreso violento de migrantes.