Delincuentes usan ponchallantas para realizar un asalto múltiple en la Puebla-Atlixco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un asalto múltiple se registró en la vía Atlixcáyotl en el Estado de Puebla, la noche de ayer 21 de enero. Los asaltantes utilizaron ponchallantas para obligar a más de tres vehículos a orillarse y amenazaron con armas de fuego a quienes viajaban en ellos, para despojarlos de sus pertenencias.

Un grupo de delincuentes lanzaron piedras contra los automóviles y colocaron objetos punzantes a la altura del kilómetro 13 de la autopista Puebla-Atlixco, para forzarlos a detenerse. El ataque sucedió en la dirección de Atlixco, a la altura de la localidad de San Bernardino Chalchihuapan.

Aunque algunos automóviles continuaron circulando para ponerse a salvo, otros no pudieron seguir avanzando por el daño causado a sus vehículos.

Fue en ese momento cuando, por lo menos cuatro personas vestidas de negro y encapuchadas asaltaron a los conductores y pasajeros con armas de fuego, golpeando a quienes se resistieron, de acuerdo con las víctimas. Los delincuentes les robaron teléfonos celulares y mochilas, entre otras cosas, y huyeron corriendo.

Una mujer víctima del asalto, que fue la primera despojada de su celular, compartió la amenaza de los asaltantes: “Nos dijeron que si no dábamos el celular nos iba a cargar la chingada”.

Otra mujer afectada por los hechos compartió en la misma entrevista, difundida por diversos medios, que la golpearon y la amenazaron con la pistola que traían.

“Uno traía pasamontañas. Y a mí me pegaron y me pusieron también la pistola, me tataquearon toda para que dejara todo”, dijo la mujer.

Tras el asalto, una de las personas solicitó apoyo al número de emergencia 911, pero las más de ocho víctimas denunciaron que tuvieron que esperar cerca de 45 minutos para que llegarán las autoridades.

Finalmente fueron auxiliados por policías estatales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado quienes recabaron testimonios de lo sucedido. Pese a los golpes y amenazas con armas de fuego, no se reportó ningún lesionado.

Las víctimas también se comunicaron a la línea telefónica que aparece en los boletos de la caseta de peaje, pero solo recibieron el número de una grúa y ninguna solución.

“N+” reportó que la autopista Vía Atlixcáyotl no cuenta con seguridad privada, pese al pago de una cuota de 57 pesos para poder circular por la autopista que conecta a la ciudad de Puebla con Atlixco.

El gobierno de Puebla informó en un comunicado que, a través del número de emergencia 911, se recibió el reporte de un usuario que reportó haber sido atacado en esa autopista, “por lo que se desplegó personal a la zona y al llegar al lugar se detectó a la víctima, así como a otros dos conductores, que señalaron haber sido asaltados”.

Así mismo, informó que se inició un operativo para reforzar la vigilancia en la zona y brindar apoyo a las y los automovilistas, además de que la SSP incrementará la vigilancia mediante el aumento de patrullajes en ese tramo carretero, para “evitar hechos delictivos de este tipo”.

?? A través del número de emergencia 911 se recibió el reporte de un usuario que informó haber sido asaltado en la autopista Atlixcáyotl, por lo que se desplegó personal a la zona y al llegar al lugar se detectó a la víctima, así como a otros dos conductores, que señalaron haber… pic.twitter.com/pFPuE4V6h3 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) January 22, 2025

Durante un evento, esta mañana, el gobernador del estado, Alejandro Armienta Mier fue cuestionado por medios de comunicación sobre los hechos, a lo que respondió que ya se estaba atendiendo el caso, pero que con "actos de esta naturaleza" se debe de ser "prudente" con la información.