Fallece Alexander, de 9 años, baleado junto con su papá y hermano en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).– La tarde del martes 21, el niño Alexander, de 9 años de edad, falleció por las heridas que le ocasionó un grupo armado la madrugada del domingo en Culiacán, después de poco más de dos días internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS).

El ataque se reportó en el fraccionamiento Los Ángeles la madrugada del domingo, cuando Antonio, de 40 años, viajaba a bordo de un vehículo Toyota Yaris en compañía de sus hijos Gael, de 12 años, y Alexander, de 9, junto con su sobrino Adolfo, de 17 años, todos heridos armas de fuego.

Antonio y Gael murieron en el ataque, y Alexander casi dos días más tarde, mientras que Adolfo se reporta como delicado.

Antonio, Alexander y Gael, fallecidos en el ataque armado. Foto: Especial

Al respecto, el secretario general de gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, lamentó el deceso de los menores, catalogando al ataque como una tragedia que golpea al estado.

"Se tiene estrategia", dice secretario de Seguridad de Sinaloa

En ese sentido, señaló que el fin de la inseguridad no es un asunto de ponerle fecha “a la esperanza”, luego de ser cuestionado sobre los resultados en materia de seguridad y procuración de justicia.

En entrevista con medios, el funcionario estatal manifestó que la inseguridad no está superada, luego de ser cuestionado por asuntos de seguridad relevantes en Sinaloa y que ayer derivaron en el aseguramiento de un centro clandestino de videovigilancia.

“Sin duda alguna la situación de violencia e inseguridad no está superada. Lo reiteramos ahora, se tiene la estrategia, se está combatiendo, se está revisando todos los días. Este es un problema y no es justificación, es abordarlo con objetividad, viene desde lejos, se está combatiendo todos, y particularmente los gobiernos quisiéramos ponerle fecha a la esperanza, sin embargo, esto no es un asunto de ponerle fechas”.

Hallan centro de vigilancia del crimen organizado

El centro de videovigilancia clandestino fue asegurado por el Ejército y la Guardia Nacional en la colonia Las Quintas, en las cercanías del bulevar Eldorado y calle Estado de Yucatán, al oriente de la ciudad durante la mañana del martes 21.

Derivado de ese operativo se logró la captura de seis presuntos criminales, quienes al parecer operaban este centro de vigilancia, cuyas cámaras la autoridad no ha revelado si se tratan de las del estado del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4i).

Respecto a la muerte de los dos menores de edad, el ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte oriente de la ciudad, se habría dado luego de evadir un retén clandestino de hombres armados, quienes dispararon contra el vehículo.

Por otra parte, el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino, realizó la glosa del tercer informe de labores de la corporación ante al Congreso de Sinaloa. Apenas el 21 de diciembre rindió protesta como titular de la Seguridad en el estado.

En su comparecencia, el funcionario lamentó el ataque a la familia en el fraccionamiento Los Ángeles, comprometiendo los trabajos de la corporación para evitar atentados similares.

“Esto que pasó con esta familia no puede volver a pasar, hay que sumar esfuerzo. Al final les voy a compartir qué es lo que se tiene que hacer para tener una secretaría fortalecida”.

El funcionario manifestó que, desde su llegada, la coordinación entre instituciones se ha fortalecido, aunque admitió que hace falta más trabajo.

“Los resultados ahí están a la vista, son muchos y se van a seguir dando. Los dueños de Sinaloa son las y los sinaloenses buenos, esos son los dueños de Sinaloa”.