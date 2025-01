Fondo Guadalupe Musalem inicia recaudación de fondos para becar a estudiantes oaxaqueñas

OAXACA, Oax. (apro) .- Lila Downs esta conmovida. Las palabras de Emma Simón Martínez (zapoteca) y María Antonia Rodríguez García (mixteca) la hicieron llorar.

“Gracias Lila por todo el apoyo y acompañamiento que has dado. Has cambiado muchas vidas”, le confesaron mientras que la artista, la mujer, no podía contener las lágrimas durante el arranque de la Campaña de Procuración de Fondos 2025 del Fondo Guadalupe Musalem, que tiene como meta reunir 3 millones 250 mil pesos para becar a 25 mujeres jóvenes en sus estudios de bachillerato y 23 universitarias.

Y es que a casi 30 años de labor a favor de las mujeres jóvenes indígenas y del pueblo afromexicano de Oaxaca, el Fondo Guadalupe Musalem (FGM) ha cambiado la vida de 200 jóvenes de bachillerato y 84 mujeres universitarias, y en los que Lila Downs ha ofrecido, año con año, conciertos para recaudar fondos.

La ganadora de siete premios Grammy, el más reciente en 2024, en la categoría de Mejor Álbum Folclórico con “Raíz nunca me fui”, calificó este momento de emotivo porque “nos unimos en el espíritu, la fuerza y la fortaleza para crear algo muy bello donde siempre nos inspiran estas jóvenes mujeres, estas tutoras y tutores, amigos de este proyecto tan importante”.

La intérprete reconoció el trabajo incansable de las tutoras y becarias del FGM, señalando que, a casi 30 años de trabajo, “las cosas han ido cambiando. Cada ciclo ha sido una oportunidad para fortalecer el proyecto, buscar nuevas alianzas y seguir transformando las realidades de las mujeres”.

Y agregó: “Es algo que es difícil de concebir porque nuestra poseía en Oaxaca es tan profunda en nuestras vidas, en nuestras comunidades, con la madre naturaleza, en el maíz, con nuestras abuelas, con las palabras de nuestra gente, que no nos sentimos, pero luego nos damos cuenta de este venero enorme de conocimiento, de acceso, de libertad”.

Entonces, “creo que es una pequeña punta del rebozo que se está remojando y que gracias a ustedes permiten que ese rebozo vaya empapándose más de poesía que nosotros podemos compartir con el mundo”, puntualizó.

Las becas que ha otrogado el Fondo han permitido que 10 graduadas hayan sido elegidas por sus comunidades para desempeñar cargos de elección popular. Otras más desempeñan puestos directivos y operativos en instancias gubernamentales, cuatro de ellas han recibido el Premio Nacional de la Juventud o como Luna Marán, quien sobresale como cineasta contemporánea.

“Ser marginal es algo que yo no utilizaba esa palabra y por estudiar antropología empecé a entender qué es un ser marginal, no me concebía como un ser marginal, pero lo que acaban de decir las compañeras que sus pueblos que están en la montaña, están muy alejados y esa es una marginalidad”, explica la cantante y compositora. La multi ganadora del Premio Grammy,

Emma Simón Martínez, becaria, originaria de San Lorenzo Texmelucan, narró que “desde que era niña siempre he tenido el sueño de estudiar y convertirme en una profesionista, sin embargo, también me preocupaba ser una carga para mi familia, crecí en un entorno en donde la educación no siempre era accesible para las mujeres, me sentí insegura sobre mi futuro, pero todo cambio con la beca”.

“Convencí a mi papá para que me ayudara con algunos documentos, dentro de mi pensaba que no podría ser parte de este programa y ahora he notado muchos cambios en mi vida, algunos han sido muy pequeños, pero han tenido un impacto significativo en mi desarrollo personal. Recuerdo que cuando me llamaron para mi entrevista fue la primera vez que visite Oaxaca, fue un momento lleno de miedo y de emoción. Ahora he tenido la oportunidad de viajar sola, he superado el miedo de hablar ante un grupo de personas, pero sobre todo aprendí a ser independiente”.

Para María Antonia Rodríguez García, de Santa María Apazco, ser becaria fue importante porque fue salir de limitaciones económicas, marginación, discriminación, desigualdad de género, machismo y alcoholismo porque en su comunidad las posibilidades de alcanzar su sueño son muy escasos.

Sin embargo, un día enfrente mi miedo y salí de casa para llegar a las oficinas del Fondo y ese paso que di, lo más bonito, fue sentir que llegué a casa porque me reconocí en las miradas e historia de mis compañeras porque todas estaban en el mismo objetivo queriendo concluir el bachillerato y avanzar hacia la universidad.

“Aprendí que somos mujeres y que tenemos derechos. Me informe de diversos temas como derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, manejo y reconocimiento de emociones, tener un proyecto de vida. La beca tiene un impacto más allá porque nos trasformamos en lideresas ocupando espacios de poder y adquiriendo posibilidades de incidir desde y para nuestra comunidad y nuestra familia”.

El Fondo Guadalupe Musalem (FGM) dio inicio a su campaña de procuración de fondos 2025 con un emotivo evento celebrado en el restaurante Los Danzantes de Oaxaca, a la que asistieron personalidades comprometidas con la educación de las mujeres.

Entre ellas, sobresale, la artista Lila Downs, la doctora Leticia Briseño, directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO; Jenifer Hernández Bernabé, mujer empresaria y directora de Grupo Crea, Gayne Rodríguez, presidenta del Consejo Directivo del FGM, y otras distinguidas becarias y graduadas del Fondo.

Leticia Briseño, resaltó el impacto en su vida y en la vida de sus becarias. “El trabajo de las tutoras no sólo transforma a las jóvenes, sino también a nosotras. He aprendido la importancia de honrar nuestras raíces, el poder del apoyo mutuo entre mujeres, y cómo una mujer que estudia transforma toda su comunidad”.

Por su parte, María Antonia Rodríguez, subrayó la relevancia de los talleres de formación académica y emocional que integran la atención del FGM: “A través del Fondo, aprendí que somos mujeres sujetas de derecho y que tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Gracias a las experiencias y aprendizajes adquiridos, me siento parte de una red de mujeres empáticas y respetuosas de nuestras historias y culturas”.

Durante su intervención, Jenifer Hernández Bernabé compartió su experiencia personal como la primera mujer de su familia en estudiar una carrera universitaria. “Ser la primera mujer en mi familia en estudiar una carrera cambió mi vida, y ese cambio ha transformado también la realidad de las mujeres de mi familia. Es fundamental nombrar y reconocer el trabajo de las mujeres, porque su impacto es profundo y positivo para las generaciones venideras”, expresó con emoción.

Durante el evento, se realizó una entrega representativa de equipos de computación a las alumnas de primer grado de bachillerato, donados por la organización Future Crunch, proveniente de Fitzroy, Victoria, Australia.