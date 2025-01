IEEM pide a partidos no involucrarse en elección judicial en el arranque del proceso local

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llamó a los partidos políticos a no involucrarse en la elección de jueces y magistrados locales, durante la sesión de declaración de inicio del proceso extraordinario 2025.

Amalia Pulido, presidenta del IEEM, indicó que con el arranque del proceso electoral judicial inicia un nuevo ciclo democrático en que los ciudadanos mexiquenses adquieren el nuevo derecho de definir los perfiles de sus juzgadores.

En este contexto, convocó a los partidos políticos a no meter las manos en el proceso electoral judicial, en virtud de que la norma prohíbe su participación, en busca de que el ciudadano se convierta en protagonista del ejercicio.

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, secundó el llamado, y recordó a los institutos políticos que ya tuvieron oportunidad de participar en los comicios del año pasado:

“Creo que los partidos tienen que ser muy respetuosos, muy cuidadosos del actuar en este periodo, ya pasó su periodo que fue el año pasado, y dejar que la gente decida y que este nuevo modelo de integración del Poder Judicial sea exitoso, porque a todos nos conviene que sea exitoso”, añadió.

Estos exhortos ocurren después de que la oposición y el Partido del Trabajo (PT), representados ante el Consejo General del IEEM, lamentaron, un par de sesiones atrás, la exclusión de los partidos políticos en el proceso electoral de jueces y magistrados locales.

Entonces, Víctor Capilla, representante del tricolor, consideró que el proceso de elección tendrá un déficit democrático por la perversa exclusión de los partidos políticos, lo que además resulta violatorio del artículo 41 constitucional relacionado con la integración del Consejo General.

“No tendremos ni voz ni voto; se nos reduce, se nos invisibiliza. Será una elección, pero no democrática, porque no tendrán participación de los partidos... Nos excluyeron para que no señalemos, pero ya encontraremos la manera”, planteó.

El representante de Movimiento Ciudadano (MC), José Antonio López Lozano, dijo que excluir a los partidos políticos de esta elección resta certeza. Los aspirantes, señaló, van a un proceso electoral sin precedente en el mundo, mal planeado, sin presupuesto, sin representantes, sin partidos políticos, y sin campañas “para que los ciudadanos no conozcan por quién van a votar”.

Acusó que el oficialismo trata de confundir a la ciudadanía al venderle el ejercicio como democracia participativa, pero en realidad es una dictadura disfrazada en la que los partidos políticos se quedarán peor que “el chinito”, pues ni siquiera podrán “milal”.

Alfonso Bravo, representante del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que en esta “aberrante elección judicial” unos cuántos decidieron excluir a todos para imponer un Poder del Estado con grandes debilidades.

Con la exclusión de los partidos políticos, indicó, se busca que el proceso “sea opaco, que nadie lo pueda observar y debatir para dar la estocada final a la división de poderes... sólo perderá México y la justicia”. Se pretende, prosiguió, dar un “golpe de estado técnico a ese poder, porque cuando un Poder aniquila a otro, se llama golpe de estado”. Es, insistió, pantomima para apoderarse de un Poder.

Reginaldo Sandoval, representante del Partido del Trabajo (PT), sugirió la posibilidad de que la exclusión de los partidos políticos en el proceso electoral judicial sea un error, porque no podrán contribuir en la defensa de los intereses de los aspirantes ni promover la mejora en las acciones del Consejo General.

Sin embargo, también confió en que se aprenderá y corregirá sobre la marcha, los candidatos tendrán otros mecanismos de defensa, y los malos juzgadores podrán ser sancionados.

Por su parte, la consejera Sayonara Flores advirtió que no es del todo cierto que los partidos políticos no participarán en los comicios judiciales, pues lo hacen indirectamente a través de los candidatos que postularán los Poderes Ejecutivo y Legislativo.