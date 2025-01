Víctimas de la falsa psiquiatra Marilyn Cote exigen justicia; hay entre 15 y 20 denuncias en su contra

PUEBLA, Pue., (apro).- Expacientes víctimas de la falsa psiquiatra Marilyn Cote se manifestaron este jueves afuera de la Casa de Justicia de Cholula para exigir que se agilice el proceso penal en su contra.

Al grito de "¡Marilyn Cote, te queremos en el bote!", los manifestantes, encabezados por el influencer Octavio Arroyo, mejor conocido como “Mr. Doctor”, se quejaron que las audiencias en contra de la falsa especialista en neurociencias, se han pospuesto en dos ocasiones.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia por el delito de amenazas con arma de fuego que supuestamente cometió Cote en agravio de una vecina identificada como Valentina.

Octavio Arroyo señaló que hasta ahora hay entre 15 y 20 denuncias en contra de la seudo psiquiatra, de las cuales se han judicializado cinco, una por el delito de amenazas con arma de fuego, otra por usurpación de profesión y unas más por daños a la salud.

Incluso indicó una de las víctimas es una niña de ocho años de edad.

Expacientes narraron sus propios casos al haber sido diagnosticados con enfermedades mentales con esquizofrenia o narcisismo, ser medicados y obligados a realizar estudios, terapias y comprar vacunas costosas con las cuales la supuesta especialista les ofrecía curar sus problemas mentales.

"Yo no quiero que me devuelva mi dinero, yo lo que quiero es justicia, que la ley y las autoridades actúen conforme a derecho y que no se vendan, que no se apiaden de ella porque ella afectó a mucha gente: niños adolescentes, gente de la tercera edad como yo", declaró Concepción Rodríguez, expaciente que dijo haber recibido el falso diagnóstico de esquizofrenia por parte de Cote.

Igual participó en esta manifestación, Aurora, la madre de Bryan, el joven que era paciente de la falsa psiquiatra y que acabó casado con ella y que vivió en condiciones prácticamente de secuestro.

"Este caso no puede quedar impune, y si nos tenemos que ir hasta las últimas consecuencias nos vamos", expresó Aurora, quien aseguró que su hijo fue una de las personas más afectadas por Cote.

Bryant igual se presentó en esta protesta para reclamar que se agilicen los juicios contra la mujer que tenía su consultorio en las Torres Médicas de esta ciudad y que aseguraba tener títulos en neurociencias por las Universidades de Harvard y Oslo, Noruega. además de haber trabajado para el FBI. Aunque realmente es licenciada en derecho.

En el caso de la denuncia por amenazas, que fue la primera en ser judicializada, señalaron que hay un video donde la falsa psiquiatra aparece con un arma en la mano apuntando a sus vecinos.

La primera audiencia sobre este proceso estaba programada para el 26 de diciembre, pero se canceló porque no llegaron los abogados de la defensa y la del 22 de enero, tampoco se llevó a cabo.

Los manifestantes denunciaron que la jueza, Bet Nimra Pérez Hernández, además determinó que la audiencia de este jueves se llevara a cabo en forma privada, sin dar acceso a otras víctimas.