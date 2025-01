Familiares de María Candelaria denuncian acoso ministerial tras linchamiento de su presunto asesino

TEKIT, Yuc., (apro) .- María Candelaria Sosa solía jugar lotería con sus hijas por las tardes. En ocasiones, cuando su salud se lo permitía, la mujer de 69 años vendía elotes y tamales para ayudar a su familia, y le gustaba compartir la comida con sus cinco hijas y cuatro hijos.

Durante meses, María Candelaria estuvo convaleciente por la diabetes, pero logró restablecerse. Recobró el ánimo. La tarde que fue víctima de feminicidio, presuntamente a manos de Ismael, “El Wero”, se encontraba como todos los días en su hogar, en Tekit, poblado ubicado a casi 66 kilómetros de Mérida. Descansando.

“No acepto lo que pasó y cómo pasó. ¡Cuánto luchó por estar bien! y de pronto viene una persona y le quita la vida cuando se estaba recuperando. Ella no salía ni a la calle ¿por qué le tocó?”, expresó en entrevista una de las hijas de María, Laura del Rosario Briceño Sosa.

Vivía con Laura y todos los días al despertar, le pedía ir a comprar lo necesario para preparar suficiente comida, en caso de que alguno decidiera ir a visitarlas.

María Candelaria Sosa. Crédito: Claudia Arriaga Durán.

Hoy su familia se encuentra de luto, consternada por la forma en que le arrebataron a María, pero también denuncia acoso de parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y de la Fiscalía General, que las hicieron comparecer para interrogar a algunos integrantes de la familia y retuvieron sin explicaciones y sin orden de por medio a Miguel, uno de los hijos de María.

Una versión extraoficial señala que el asesinato de la mujer pudo estar relacionado con narcomenudeo, lo que la familia rechaza.

El jueves 30 de enero se cumplieron tres días del asesinato de María. La familia se reunió para hacer una comida en su memoria. Querían pasar su luto juntos y en paz. No esperaban que dos oficiales de la SSP de Yucatán fueran a buscarlos presuntamente para ir a declarar.

El ataque contra María, que ocasionó su muerte y que tuvo como consecuencia el linchamiento del joven, dejó a su familia en la mira de las autoridades. Coincidieron en que ahora son acosados.

Los familiares no han podido ver a Miguel, uno de los hijos de María, y no saben en calidad de qué lo trasladaron a Mérida pues, aseguran, no hay una orden de aprehensión.

Luto y acoso policial

La familia está cansada de la revictimización y la difamación de la memoria de María, ante rumores y versiones que la han vinculado al narcomenudeo.

“No hablábamos antes por el dolor que teníamos. Ni toda la difamación nos importaba porque nosotros como hijos sabemos cuánto sacrificio hizo nuestra mamá para sacarnos adelante, pero esto ya no se nos hace justo ¡Ahora resulta que somos los asesinos! ¡Por Dios!”, comentó entre enojo y tristeza, Dulce, otra de las hijas de María.

Las hijas e hijos de la adulta mayor denunciaron que fueron llevados a declarar con engaños. Explicaron que una unidad de la SSP primero los trasladó a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Uno a uno pasaron a rendir su declaración y al terminar, les informaron que su hermano Miguel sería trasladado a Mérida para declarar. Cuando exigieron una explicación y acompañarlo, los policías les respondieron que era por protocolo y que tampoco podrían ir con él.

Para ese momento, Mireya, que padece de la presión empezó a desvanecerse y no recibió atención médica de inmediato. Laura alcanzó a llamar a su cuñado para informarle de la situación y pedirle que vaya por su esposa. Al ver que usó su teléfono celular, los policías estatales intentaron esposar a las dos. Forcejearon y de aquel enfrentamiento, ambas tienen lesiones.

Los policías las llevaron a Mérida. En el camino también las amenazaron. “Dijeron que si no nos callamos nos bajarían y nos pasaría lo mismo, que ahí (en la carretera) acabarían con nosotras”, recordó Laura.

Durante la llamada, Dulce, otra de las hijas de María, alcanzó a escuchar los gritos de auxilio de las mujeres. Junto con su cuñado se trasladó a Ticul. Llegaron a la agencia de la FGE y les negaron que las hayan presentado. Recordaron que les mencionaron que Miguel sería enviado a Mérida, así que se movilizaron para ir por ellas.

Describieron que las retuvieron por horas y que hasta para ir al baño las escoltaban. Finalmente, cuando las dejaron salir, les indicaron que su hermano Miguel no las acompañaría, que sería retenido por las autoridades.

Hasta el momento de esta publicación, él sigue en manos de las autoridades, incomunicado. La familia desconoce por qué razón no lo dejaron libre. Aseguraron que no hay una orden de arresto, ni les informaron que existan cargos en su contra.

Del linchamiento del “Wero” y la búsqueda de justicia en su nombre, sólo señalaron que no sólo las personas que participaron son culpables, también los policías que no hicieron nada por impedirlo.

“¿Si usted que está viendo que lo van a matar los dejaría? Los policías que estaban ahí son culpables porque lo dejaron. Había policías estatales y Guardia Nacional. Ellos son los más culpables porque tiene el poder de defender a esa persona que van a matar, tenían el poder para quitarlo, ¿por qué dejaron que lo hagan?”, cuestionó Mireya.