Perro muere en Sonora después de que menores de edad le arrojaron pirotecnia en el hocico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día se dio a conocer que un perro murió en una clínica veterinaria de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que dos menores de edad le arrojaron pirotecnia en el hocico y ésta le explotó.

De acuerdo al portal web de Milenio, la dueña del perro, quien llevaba por nombre Cornelio, fue a la Fiscalía estatal para interponer la denuncia correspondiente en contra de los presuntos responsables.

Según señala Milenio, la dueña de Cornelio compartió su testimonio en un video que fue transmitido por una página dedicada al rescate de perros callejeros.

"La verdad estoy muy molesta, muy enojada, por lo que hicieron los papás de los niños. Por el asunto de que mi familia fue y les tocaron en su casa para decirle a la señora lo que había sucedido, y sin embargo me lo dejaron (al perro) desde las 4 de la tarde tirado ahí. Hasta las 7 que yo llegué de mi trabajo lo pude llevar a la veterinaria. Lamentablemente ya me dieron la noticia de que mi perro falleció", compartió Milenio sobre el testimonio de la afectada.

La dueña señaló que su familia no pudo llevar a Cornelio inmediatamente al veterinario debido a que no contaban con recursos y, después, la salud del perro se complicó porque no encontraron una clínica abierta.

Además, explicó que los padres de los niños agresores, de quienes no se sabe la edad, no mostraron empatía por lo ocurrido y le dijeron que no se harían cargo de los gastos.