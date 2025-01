Hospital de Oaxaca suspende cirugías por falta de insumos; no hay ni agua de garrafón

OAXACA, Oax. (apro).- Ante la falta de insumos, material de curación, medicamentos y servicios integrales, autoridades del Hospital General “Aurelio Valdivieso” suspendieron las cirugías programadas y reprogramó las no urgentes porque no se cuenta ni con “agua de garrafón ni de diésel para las calderas”.

Aunado a ello, a partir de este martes siete de enero “no habrá servicio de comedor, sólo se priorizará dietas para pacientes y se reserva el agua de las cisternas de agua potable para uso humano”.

Mientras que el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz destina millonarias cantidades para fiestas, adornos navideños y regalos, la encargada de la dirección del Hospital General “Aurelio Valdivieso”, Roxana Ríos Sánchez, manifestó que el suministro y abasto de insumos es entera responsabilidad de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud IMSS-Bienestar y los Servicios de Salud de Oaxaca.

Cuestionó que de manera constante (diaria) se ha solicitado la intervención de los organismos citados, sin que se tenga una respuesta efectiva y clara al respecto, motivo por el cual, en reunión staff con las subdirecciones y jefaturas del Hospital Civil se llegó al acuerdo de suspensión de cirugías programadas y diferimiento de toda cirugía no urgente.

Sin embargo, agrega el documento, al no contar con más con insumos y combustibles, se imposibilita la atención de toda urgencia quirúrgica inclusive las obstétricas, por lo que deberán establecer la comunicación con la Red Obstétrica Metropolitana para la referencia de dichas pacientes.

También se suspende la alimentación del personal a partir de la comida del 07/01/2025 por la falta de diésel y gas LP, lo anterior, con la finalidad de optimizar los recursos para las dietas de los usuarios hospitalizados.

Y además se suspende la recepción de pacientes referidos de las unidades de la RISS y particulares.

En la circular se refiere que “no hay laboratorio ni ordinario ni de urgencias esto debido a que terminó la licitación con el anterior proveedor, si es necesario informar al familiar y si está en posibilidad de pagarlos por externo, no hay agua de garrafón por la misma causa. A partir de hoy, seis de enero, no hay diésel para las calderas, por lo tanto no habrá para esterilizar material y ropa de cirugía”.

Cabe resaltar que, en esta ocasión, no son los sindicatos ni los trabajadores de salud los que denuncian esta grave situación, sino de las autoridades encargadas, ya que desde hace medio año el Hospital Civil carece de director, únicamente fue nombrada como encargada una administradora que no sabe de medicina.