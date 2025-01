Asesinan a mando policiaco en Guanajuato, el estado más letal para los policías

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Raúl Israel Bonilla Partida, suboficial de la Secretaría de Seguridad en Guanajuato capital, fue asesinado la mañana de este jueves al llegar a su casa, luego del turno de trabajo. El mando de la policía tenía 25 años de trayectoria en la dirección.

El asesinato Bonilla representa el primer homicidio de policía en el estado en lo que va de 2025, después de que durante 2024 el estado se convirtió en el más letal del país para policías con 61 elementos asesinados en el año, de acuerdo con estadísticas de la organización Causa en Común.

La organización documentó 320 asesinatos de policías en el país durante el año, aunque Guanajuato destacó por las 61 víctimas, mientras que el segundo sitio lo tiene el Estado de México con 24 policías asesinados y Guerrero con 22.

La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, confirmó el homicidio de Bonilla durante la sesión de Ayuntamiento, apenas unos minutos después del atentado.

"Como mujer y como presidenta municipal jamás me temblará la mano en contra de quienes lastimen a Guanajuato. A mí no me van a amedrentar", dijo públicamente la alcaldesa panista al cierre de la sesión de Ayuntamiento en la que se guardó un minuto de silencio en memoria del suboficial.

De acuerdo con los primeros reportes, el suboficial de la Secretaría de Seguridad estacionó el vehículo al llegar a su domicilio ubicado en la colonia El Carrizo, cuando hombres armados le dispararon desde una motocicleta. De inmediato se informó de un operativo, aunque no se han dado a conocer los resultados de éste.

"Fue un hombre valiente que dio su vida defendiendo la seguridad de Guanajuato, su sacrificio nos recuerda el inmenso compromiso y el riesgo que asumen día con día quienes velan por nuestra tranquilidad", dijo Smith Gutiérrez sobre el policía que ingresó a las filas de la Secretaría de Seguridad en 1999 y encendió dentro de la corporación hasta convertirse en suboficial.

La alcaldesa de Guanajuato consideró que el homicidio de Bonilla Partida es una represalia de grupos del crimen organizado por recientes detenciones que ha hecho la policía municipal con paquetes de droga.

"Este cobarde ataque es consecuencia de la presión que hemos ejercido con nuestras acciones y recientes detenciones, pero quiero ser muy enfática: no retrocederemos y no daremos ni un paso atrás".

Apenas el miércoles por la tarde, el gobierno municipal de Guanajuato informó la detención de dos hombres a quienes se les señaló como responsables de distintos hechos delictivos.

Sin dar a conocer la identidad de los detenidos, se dio a conocer que uno de ellos fue detenido en la colonia Mártires 22 de abril con cuatro bolsas de plástico con droga conocida como cristal. El segundo detenido fue ubicado en la comunidad Paso de Perules, después de asaltar un negocio en San José de la Luz, comunidad cercana.