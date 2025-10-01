Asesinan a dos mujeres que viajaban en una motocicleta en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos mujeres que viajaban en una motocicleta fueron asesinadas a balazos en el municipio de Jalpa de Méndez, a 35 kilómetros de la capital Villahermosa. ? ? ? ?

El ataque de registró cuando circulaban sobre el periférico de ese municipio, a la altura de la Granja La Asunción.

Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de un vehículo se les emparejaron y abrieron fuego para después darse a la fuga.

Fueron vecinos del lugar quienes dieron parte a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona?.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las indagatorias correspondientes.