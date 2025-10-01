Tabasco

Asesinan a dos mujeres que viajaban en una motocicleta en Tabasco

Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de un vehículo se les emparejaron y abrieron fuego para después darse a la fuga.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 1 de octubre de 2025 · 15:29

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos mujeres que viajaban en una motocicleta fueron asesinadas a balazos en el municipio de Jalpa de Méndez, a 35 kilómetros de la capital Villahermosa. ? ? ? ?  

El ataque de registró cuando circulaban sobre el periférico de ese municipio, a la altura de la Granja La Asunción. 

Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de un vehículo se les emparejaron y abrieron fuego para después darse a la fuga. 

Fueron vecinos del lugar quienes dieron parte a las autoridades. 

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona?.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las indagatorias correspondientes. 

 

Más de
Tabasco Violencia Jalpa de Mendez

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias