Asesinan a tres mujeres en jornada violenta en Tabasco; una patrulla de la GN fue atacada

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Tres mujeres fueron asesinadas en Tabasco en diversos hechos de violencia ocurridos en el transcurso del día, en una jornada que incluyó el ataque por parte de un grupo armado a una unidad de la Guardia Nacional, con saldo de un efectivo militar herido.

En el primer evento, dos mujeres que viajaban en un motocicleta fueron ejecutadas en el municipio de Jalpa de Méndez, a 35 kilómetros de la capital Villahermosa.

El ataque se registró cuando las féminas circulaban en un camino vecinal sobre el Periférico de ese municipio, a la altura de la Granja La Asunción.

Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de un vehículo se les emparejaron y abrieron fuego para después darse a la fuga.

Fueron vecinos del lugar quienes dieron parte a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona.

Asimismo, otra mujer fue ejecutada a balazos la tarde de este miércoles en la calle Melchor Ocampo, en la colonia Atasta de Serra, de esta ciudad de Villahermosa. Agentes policiacos cerraron la calles aledañas a donde se produjo el homicidio.

La jornada violenta incluyó la emboscada a un vehículo de la Guardia Nacional en la comunidad Guadalupe Victoria, por la zona del cerro del Tortuguero, en Macuspana, municipio de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En la refriega resultó herido un efectivo de la GN destacada en Tabasco.

También se reportó que fue hallado el cuerpo de un sujeto en el municipio de Huimanguillo, en los límites de Tabasco con Veracruz.