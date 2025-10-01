Excandidato del PT es imputado por simulación de secuestro en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- La?Fiscalía General del Estado?imputó a?José “N”, excandidato del?Partido del Trabajo (PT)?a la alcaldía de?Las Vigas de Ramírez, como presunto responsable del delito de?simulación de secuestro.

El caso inició el?8 de abril, cuando familiares del imputado acudieron a la?Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, tras recibir llamadas en las que se exigía dinero a cambio de su liberación.

El hecho tuvo alcance nacional porque José “N”, conocido como?“El Juquilita”, participaba como candidato del PT en pleno proceso electoral municipal, lo que colocó el caso en la agenda pública.

El dirigente estatal del PT,?Vicente Aguilar Aguilar, recordó que en ese momento fue notificado por la familia sobre la desaparición del excandidato y que, incluso, se habló de un posible secuestro.

“Me habló su hijo que no encontraban a su papá; después supimos que lo habían privado de la libertad”, relató.

Mientras tanto, la?Fiscalía?mantiene la acusación por la presunta?simulación de secuestro.?