Hallan restos humanos en Santa María Texcatitlán, Oaxaca; podrían ser de cinco personas linchadas

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la localización de restos humanos en el paraje Llano Amarillo, perteneciente al municipio de Santa María Texcatitlán, en la región de la Sierra de Flores Magón y podría tratarse de cinco personas que presuntamente fueron linchadas.

En un comunicado informó que realiza los trabajos ministeriales iniciales gracias a los que se cuenta con datos suficientes para definir las primeras líneas de investigación luego del hallazgo de los restos de personas que presumiblemente fueron calcinados, en la región de la Sierra de Flores Magón.

Los hechos sucedieron el martes, 30 de septiembre de 2025, cuando un grupo operativo encabezado por la Fiscalía, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guardia Nacional y Policía Estatal, realizó labores de búsqueda de cinco personas, luego de recibir el reporte por la desaparición de un hombre que iba acompañado de otras cuatro personas.

Como resultado de estas acciones, localizaron restos humanos en el paraje Llano Amarillo, de Santa María Texcatitlán.

En el sitio, peritos especializados realizan las tareas en diferentes materias de ciencia forense para establecer las causas de la muerte ya que, de manera preliminar, se estableció que los responsables les prendieron fuego a los cuerpos.

Por lo anterior, los restos serán sometidos a análisis del ADN, a partir de muestras biológicas para contar con un perfil genético que permita identificar a las víctimas, para determinar si coinciden con las personas reportadas como desaparecidas.

Derivado de los diferentes actos de investigación, la Fiscalía obtuvo pruebas que contribuyen a establecer varias líneas que sugieren que en la zona existen conflictos agrarios activos, así como denuncias por actividades ilícitas, además de un probable origen en asuntos de cobros indebidos.

En tanto, la Fiscalía de Oaxaca avanza en las investigaciones ministeriales a través de la Vicefiscalía General de Control Regional para tener la certeza de cómo sucedieron los hechos y dar con los responsables.

De acuerdo a versiones extraoficiales trascendió que la tarde del lunes 29 los pobladores denunciaron un presunto robo en una tienda de la comunidad y por esa razón detuvieron a cinco integrantes que viajaban en una camioneta GMC con placas del estado y posteriormente fueron linchadas.

Entre los desaparecidos menciona a una abogada de nombre Juana y sus acompañantes Martín, Miguel Alberto, Santiago y José Benjamín.