Hieren a dos policías tras la ejecución de “El Gárgola” en Uruapan

MORELIA, Mich. (apro).- Tras la ejecución de “El Gárgola”, ubicado como uno de los principales generadores de violencia en Uruapan, dos policías municipales resultaron heridos durante la persecución de los presuntos responsables, informó el presidente municipal de ese lugar, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Mediante un comunicado publicado en su espacio en la red social Facebook, el alcalde señaló que los hechos ocurrieron la noche del martes 30 en la colonia 28 de Octubre y posteriormente la policía municipal detectó una camioneta en circulación “con varios delincuentes armados que se les ubica como los posibles agresores” de “El Gárgola”, por lo que se inició una persecución por algunas calles de Uruapan, dándoles alcance en el Barrio de El Vergel.

En el trayecto, los individuos armados abrieron fuego contra la policía municipal y ésta respondió la agresión con sus armas de cargo contra los ocupantes de una camioneta Egge gris, en la que se trasladaban los civiles armados.

“Este enfrentamiento tuvo (como saldo) dos policías heridos, que ya se encuentran fuera de peligro, (en tanto que) los delincuentes lograron darse a la fuga, pero también fueron heridos”, indicó Manzo Rodríguez.

El edil añadió que en los informes de inteligencia que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado, “El Gárgola” era considerado uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Uruapan, además de que “la información que nos ha llegado de la propia ciudadanía es que este individuo estaría relacionado con actividades ilícitas como ejecuciones, robo de vehículos, extorsión y narcomenudeo, entre otros delitos”.

Manifestó que las investigaciones sobre esos hechos le corresponden a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para dar con los responsables y aplicar el castigo que corresponda por ley.

Finalmente, Manzo planteó que “todos estos hechos de violencia que se viven en todo el país deben quedar como reflexión para todas las personas: que quien anda mal tarde que temprano su final terminará muy mal”.