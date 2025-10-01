Mujer se desploma ante Rocío Nahle; pedía justicia para su hija, víctima de abuso sexual (Video)

Rocío Nahle con Macaria Cruz López en un evento de entrega de apoyos a la familia. Foto: Tomada de video

XALAPA, Ver. (apro).- Macaria Cruz López, madre de una niña de 12 años que sufrió abuso sexual en la Escuela Secundaria Técnica de Minatitlán, en el sur de Veracruz, se manifestó durante el evento de entrega de apoyos a la familia al que asistió la gobernadora Rocío Nahle.

Macaria Cruz López subió al estrado con una pancarta que decía “Asunto Violación” y exigió a la gobernadora atención al caso que lleva estancado más de tres años, así como seguridad, pues a raíz de las denuncias ha recibido amenazas directas.

Durante la manifestación, Macaria se desplomó frente a la gobernadora, quien pidió ayuda para levantar a la mujer, que atravesaba una crisis nerviosa.

En entrevista posterior al evento, Macaria advirtió que persisten omisiones de docentes y autoridades educativas que, asegura, facilitaron que el delito ocurriera dentro de la institución.

“La responsabilidad de los maestros es proteger a mi hija (…) no dieron parte a las autoridades cuando debieron hacerlo”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, la carpeta de investigación sigue sin avanzar, pues hasta ahora no se ha abierto una audiencia formal. La madre afirmó que incluso ha recibido amenazas después de insistir en que se investiguen las omisiones.

“Hace dos días me alcanzó una moto y me dijeron que le parara a mis denuncias”, relató, tras señalar que teme por su vida y la de su familia.

La mujer también reclamó que su hija no ha recibido atención médica integral ni el acompañamiento que necesita a casi tres años de los hechos.

“Estamos en 2025 y mi hija no ha recibido atención suficiente. Esto le dejará un daño moral y físico de por vida”, afirmó.

Pidió que el caso se investigue con base en las pruebas aportadas y que se garantice justicia, señalando que no busca confrontación, sino la protección de los derechos de su hija.

El caso

Después del abuso de la niña en 2022 en un salón de clases, Macaria Cruz ha realizado múltiples manifestaciones para exigir justicia, pues denunció que las autoridades educativas encubrían a los responsables.

Finalmente presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Coatzacoalcos, quien abrió el expediente 20/2023 para investigar el caso.

El joven acusado de violación fue vinculado a proceso, se presentaron pruebas testimoniales y posteriormente fue sentenciado a 11 meses de pláticas para mejorar el desarrollo con perspectiva de género. Actualmente se encuentran en sección de ejecución de sentencia.

Por otro lado, el 18 de enero de 2024 se inició la carpeta de investigación por omisión de cuidado ante los profesores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).