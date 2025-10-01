Septiembre deja incremento de feminicidios en Sinaloa; casi 40% de casos del año ocurrieron este mes

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Durante septiembre ocurrieron al menos 135 asesinatos en Sinaloa, entre los que se destaca un incremento en feminicidios, con al menos 16 casos registrados en el estado, según datos preliminares extraídos de los boletines diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus informes diarios.

De acuerdo con esta información, se registraron por lo menos 16 asesinatos de mujeres cuyas indagatorias en apego a la ley comenzaron como feminicidios.

Tan solo entre enero y agosto se han registrado 25 casos, y con los reportados durante septiembre alcanzarían 41 casos, con ello se superan los ocurridos en todo 2024, lo que significaría la cifra más alta desde 2019.

Número de feminicidios en Sinaloa por municipio desde 2012 hasta agosto del presente. Foto: FGE Sinaloa.

El caso más reciente ocurrió en un ataque el viernes 26 de septiembre, cuando un grupo armado disparó contra un vehículo en las inmediaciones de las colonias Ignacio Allende y Villa Universidad, dejando en el lugar al piloto del carro sin vida y a una mujer con heridas de gravedad, quien falleció el domingo siguiente.

Además, septiembre acumula casi el 40% del total reportado desde enero de este año.

Número de feminicidios en Sinaloa por mes y año desde 2012, actualizado a septiembre de 2025. Foto: FGE Sinaloa.

Actualmente Sinaloa ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otra parte, datos de los informes diarios de la FGE advierten 279 robos de vehículo en Culiacán, así como 103 personas desaparecidas. Ambas cifras significan un incremento con respecto al mes pasado.