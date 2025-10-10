Caen ocho presuntos integrantes del CJNG, entre ellos una funcionaria del DIF de Malinalco

TOLUCA, Edomex (apro).- Ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encuentran una funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y un menor de edad, fueron detenidos en el municipio de Malinalco.

Los aseguramientos de Edson Jesús “N”, Gabriel “N”, Martín Darío “N”, Misael Saturnino “N”, Francisco Javier “N”, Nancy “N”, Jessica “N”, y de un menor de edad por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Pública estatal (SSEM), ocurrieron en tres momentos distintos.

En un primer operativo, los uniformados realizaban recorridos de seguridad sobre la avenida del Panteón de la cabecera municipal cuando observaron a un grupo de personas con actitud sospechosa, por lo que les pidieron detenerse para realizarles una inspección.

En la revisión les fueron localizadas dos armas largas, cargadores de diferentes calibres, un rompeflamas, cartuchos útiles de diferentes calibres, un chaleco balístico con una placa, teléfonos celulares de diferentes marcas, dos equipos de radio comunicación, entre otros objetos, así como bolsas de plástico que en su interior contenían hierba seca con características similares a la mariguana.

También les fueron aseguradas dos presuntas identificaciones de la Sedena a nombre de uno de los detenidos, dos uniformes pixelados tipo militar, camisolas y botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E y un uniforme completo de la Policía Federal.

En una acción distinta en la colonia Barrio San Guillermo, el pasado 6 de octubre fueron detenidos Martín Darío “N” y Misael Saturnino “N” en posesión de envoltorios pequeños con sustancia granulada cristalina con las características de la droga conocida como cristal.

Finalmente, un individuo identificado como Francisco Javier “N” fue detenido en flagrancia en la calle Camino Viejo de la colonia Jalmoloya en posesión de bolsas tipo ziploc de diversos colores que, al parecer, contenían una sustancia sólida granulada con las características propias del cristal.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía advierten que los detenidos forman parte de una célula delictiva identificada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podría estar relacionada con diversos delitos de alto impacto cometidos en esa región de la entidad.

Además, Nancy “N” fue identificada como servidora pública del Sistema DIF de Malinalco y colaboradora de la alcaldesa emecista Marlén Nieto.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), que determinará su situación jurídica en las próximas horas.