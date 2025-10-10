Condenan a 14 aÃ±os de cÃ¡rcel a tres integrantes del CJNG detenidos en Irapuato

Los detenidos portaban chalecos con las siglas del CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG). Foto: Twitter

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Un juez federal condenÃ³ a 14 aÃ±os de prisiÃ³n a Omar Vicencio Bahena, JosÃ© de JesÃºs Fuentes del Toro y David EsaÃºl Cruz Navarro, identificados como integrantes del CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG).

De acuerdo con la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR), los sentenciados acordaron llevar un juicio abreviado en el que se declararon culpables de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesiÃ³n de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesiÃ³n con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y mariguana.

Los tres fueron detenidos en diciembre de 2024 en Irapuato, Guanajuato, luego de que elementos de la Guardia Nacional (GN) atendieron un reporte en el que se informÃ³ el ingreso de una persona armada a un negocio.

La FGR afirmÃ³ que durante la detenciÃ³n los sentenciados se mostraron agresivos, les fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 17 cargadores, 361 cartuchos Ãºtiles, cuatro chalecos balÃ­sticos que tenÃ­an una leyenda alusiva a una organizaciÃ³n criminal, dinero en efectivo, mariguana, clorhidrato de metanfetamina, un artefacto explosivo de fabricaciÃ³n artesanal y dos vehÃ­culos.

Ahora que ya concluyÃ³ su proceso penal, los tres integrantes del CJNG cumplirÃ¡n su sentencia en el Centro Federal de ReadaptaciÃ³n Social nÃºmero 12, en Ocampo, Guanajuato.