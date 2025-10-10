Desaparecen dos mujeres jóvenes en Aguascalientes en menos de un mes

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Dos mujeres jóvenes, una de 15 y otra de 20 años, desaparecieron en Aguascalientes en el último mes. Sus familias han organizado manifestaciones para exigir investigaciones rápidas a las autoridades, en casos que, dicen, incluyen engaños y violencia de género.

Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años y embarazada de cinco meses, desapareció el 16 de septiembre entre las comunidades de Jaboneras y Calvillito, casi en los límites con el estado de Jalisco. Estaba ahí, de acuerdo con el testimonio de su familia, junto con su pareja, un joven identificado como Diego “N”.

Vecinos de la zona aseguraron haber visto a la joven desnuda y pidiendo ayuda, acusando que había sido abusada. Y aunque aseguran haber pedido ayuda a las autoridades, éstas no actuaron conforme al protocolo, señaló el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), una organización civil que acompaña casos de desaparición y de violencia contra las mujeres.

“No tendrían que haber esperado ni 12 ni 48 horas. El lugar tenía que haber sido resguardado y nosotras entramos. La familia ha estado colaborando, la comunidad ha estado colaborando, diciendo lo que pasó, tratando de reconstruir qué sucedió”, declaró ante medios locales Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA.

Judith Alexandra había dicho a su familia que vivía situaciones violentas con su pareja. Desde su desaparición, su celular se encuentra apagado y no hay ningún indicio de su paradero; mientras que Diego “N”, su pareja, no ha sido —hasta ahora— requerido por las autoridades.

En días pasados también se registró la desaparición de Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de 15 años, quien desapareció el 1 de octubre en la zona centro de la ciudad capital, donde trabajaba. Su familia se manifestó este miércoles en el Palacio Municipal de la capital aguascalentense para exigir su localización.

De acuerdo con Ivonne Téllez, madre de la joven, su hija habría sido engañada por un sujeto proveniente del Estado de México, pero la fiscalía local, dice Téllez, asegura que se la joven se fue voluntariamente.

“Las autoridades con las cámaras me dicen que se fue por su propia voluntad, cuando yo como mamá siento que a ella se la llevaron con engaños. Desde ese día su teléfono está apagado, no le llegan mensajes, no hay nada”, dijo.

De acuerdo con la familia, la fiscalía identificó a un hombre de entre 25 y 30 años de edad que pudo haber participado en los hechos, utilizando un vehículo reconocido por las autoridades, pero la investigación ha avanzado con lentitud.

Hasta ahora el fiscal del estado y ex secretario de seguridad pública estatal, Manuel Alonso García, no se ha pronunciado sobre los hechos.

Las fichas de búsqueda: