Detienen a hombre por intentar robar placa de monumento a Agustín Lara en Monterrey. Foto: Policía de Monterrey

MONTERREY, N.L., (apro).- La madrugada de este viernes fue detenido un hombre que intentaba robar una placa metálica del monumento a Agustín Lara, situado en la Plaza de los Compositores, en la colonia Mirador de Monterrey.

La Policía de Monterrey dio a conocer que eran las 12:15 horas cuando elementos de esa corporación sorprendieron a Luis Alexander R., de 26 años, cuando retiraba la placa de color dorado para intentar guardarla en su mochila.

“Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a un masculino que, con unas pinzas, estaba quitando la placa de acero de un piano donde está la estatua del cantautor Agustín Lara, en el área de la Plaza de los Compositores”, detalló la policía municipal en un comunicado.

La versión oficial indica que, al ser interceptado por los oficiales, el ahora detenido estaba frente al piano de hierro que está colocado junto al busto del cantautor, retirando la placa con unas pinzas.

Según la dependencia, el detenido, quien se identificó como originario de Honduras, se molestó cuando los policías lo abordaron, lanzando insultos contra éstos y argumentando que se la había encontrado tirada.

La placa sustraída tiene inscrita la leyenda: “Homenaje al músico poeta Agustín Lara. Quien tuvo en la mujer toda una fuente de inspiración, cuya obra musical llena de romanticismo, trascendió en el mundo y vive en el recuerdo”.

Originalmente el monumento al ídolo mexicano consistía en un piano, que aún permanece en el lugar, y le acompañaba la estatua del músico sentado en un banco, sin embargo, estos dos últimos objetos ya no están expuestos en la Plaza de los Compositores porque fueron robados y luego recuperados en 2022, y no han sido devueltos a su sitio.

Según consta en la placa del monumento al “Flaco de oro”, la obra fue realizada por la administración 74-76 del Ayuntamiento de Monterrey, promovida por la XEAW de la Organización Estrellas de Oro y fue restaurada por el municipio en el 2000.

Desde hace años, medios de comunicación locales han evidenciado el abandono en que se encuentra la Plaza de los Compositores, ubicada sobre la avenida Constitución, incluso hace tres años dieron a conocer el robo del monumento de Agustín Lara y del busto de Marco Antonio Muñiz -que fueron recuperados- y las placas de los bustos de Martín Urieta y Marco Antonio Muñiz, que no han sido encontradas.