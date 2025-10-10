Detienen a un hombre por el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gabinete de seguridad federal informó la detención de Miguel Ángel “N” por su presunta responsabilidad en el asesinato del sacerdote de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, Bertoldo Pantaleón.

El cura fue reportado como desaparecido la tarde del sábado 4 de octubre tras oficiar una misa en la localidad de Azcala y su cuerpo fue hallado asesinado con un balazo en el rostro y en su propia camioneta al segundo día a orillas de la carretera México-Acapulco, a la altura del municipio de Eduardo Neri.

En un comunicado conjunto, el gabinete dio a conocer que fuerzas federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe, contra una persona que fungía como párroco en el municipio de Eduardo Neri.

Luego de tomar conocimiento del homicidio de un párroco, agregó el texto, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso.

Las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento, con ello recabaron información para que se generara una orden de aprehensión en su contra.

En recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron.

El imputado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En la detención participaron elementos de Sedena, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con autoridades locales.