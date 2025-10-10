Fallecen dos personas y miles resultan afectadas por inundaciones y deslaves en Veracruz

Inundaciones en Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. Foto: Redes sociales

XALAPA, Ver., (apro) .- La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García confirmó que dos personas fallecieron y entre 25 mil y 30 mil habitantes resultaron afectados por las inundaciones y deslaves provocados por las lluvias de los últimos días en el norte de Veracruz.

Durante una entrevista, la mandataria informó que una víctima murió en la sierra de Zongolica, en el municipio de Los Reyes, tras quedar atrapada por un derrumbe, mientras que el segundo fallecimiento ocurrió en Papantla, donde un policía perdió la vida al intentar rescatar a una familia.

“Solamente hemos tenido dos muertes: una en Los Reyes, por un derrumbe, y otra en Papantla, de un policía que intentó salvar a una persona”, declaró Nahle García.

Más de 30 mil personas afectadas y 700 en albergues

Nahle indicó que el río Cazones en el norte de Veracruz, ya comenzó a descender su nivel, aunque el impacto de las lluvias ha sido severo.

Se estima que el 35% de la población de Poza Rica se encuentra dentro de la zona afectada y alrededor de 700 personas permanecen en albergues.

“Lo más importante es salvaguardar la seguridad de la gente. Estamos hablando de entre 25 mil y 30 mil personas afectadas”, precisó.

La gobernadora detalló que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil estatal y federal se mantienen desplegados en labores de rescate, vigilancia y distribución de alimentos.

En Álamo donde hay 5 mil casas con afectaciones, dijo, se instalaron cocinas comunitarias y refugios temporales, donde se brinda atención a las familias desplazadas.

“Ya se enviaron catres, colchones y alimentos. El Ejército montó cocinas para dar de comer a la gente. Contamos con todo el apoyo de la presidenta de México”, aseguró Nahle.

Comunidad otomí en Texcatepec incomunicada

El Ayuntamiento de Texcatepec y las autoridades comunitarias otomíes de sus 18 localidades emitieron un llamado urgente de apoyo, luego de que el municipio quedó incomunicado por deslaves y daños en carreteras tras las intensas lluvias registradas en la zona norte de Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, se contabilizan al menos 20 deslaves en las brechas de comunicación que conectan las comunidades de la parte baja del municipio, así como afectaciones en los puentes de acceso a Tzicatlán.

En la zona cercana a la cabecera municipal se registran 15 deslaves adicionales, lo que incomunica completamente a Texcatepec con los municipios de Zacualpan y Huayacocotla, impidiendo el tránsito de vehículos y el acceso de ayuda.

Hasta el momento se reportan daños en al menos 30 viviendas, además de afectaciones en caminos, puentes y servicios básicos.