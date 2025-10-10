Funcionarios de “Bienestar animal” son captados arrojando cadáveres de perros y gatos (Video)

PIEDRAS NEGRAS, Coah (apro).- Empleados de la dirección de Bienestar, Salud y Rescate del municipio de Piedras Negras fueron grabados cuando arrojan desde una camioneta los cadáveres de perros y gatos, los cuales quedan apilados en una zanja, motivo por el cual el presidente municipal, Jacobo Rodríguez González, anunció una investigación sobre el caso.

Las imágenes generaron molestia en la población, principalmente entre ciudadanos y organizaciones defensores de los derechos de los animales.

Así se maneja el gobierno municipal de #PiedrasNegras. Sin ética, sin escrúpulos, presumiendo un departamento de "Bienestar animal" cuando claramente sienten un profundo desprecio por la vida de los animales.#PiedrasNegras #Coahuila pic.twitter.com/KydKQZ5I8D — Irene ? ?????? ???? (@zenmaster7) October 10, 2025

“No hay forma de justificar ni minimizar un hecho así. Como presidente municipal condeno de manera enérgica y absoluta cualquier acto que vulnere la dignidad animal o contravenga los valores de respeto y humanidad que este gobierno ha promovido", señaló en su intervención en La Mañanera y aseguró que se llegará a la aplicación de sanciones a los responsables.

El edil afirmó que se trata también de una situación orquestada, pero insistió en realizar el deslinde de responsabilidades, incluyendo las penales en caso de proceder.

En el video se observan a tres trabajadores -dos de ellos desde una camioneta- que el alcalde asegura acaban de entregar, arrojar los cuerpos de los animales de forma violenta y van quedando apilados.

En la conferencia matutina de este viernes el coordinador de Bienestar, Salud y Rescate Animal, Alfonso Orta González, pidió una disculpa por los hechos que cometieron los empleados municipales y que ha provocado la indignación de la comunidad nigropetense.

“Como coordinador del Centro de Bienestar Animal pido una disculpa pública ante lo sucedido, porque al final de cuentas yo soy el responsable de los jóvenes que realizaron este acto con dolo y no de la forma adecuada, y aunque haya sido de disposición final, no es la forma (de realizarlo) y que es lo que se ha criticado”, dijo.

Las autoridades municipales señalaron que el incinerador no funciona desde hace tiempo, y que la disposición de los cuerpos de los animales son depositados en una fosa del relleno sanitario, que es cubierta con sustancias para evitar la contaminación.

En tanto, el director de Imagen Urbana municipal, Alexis González Beltrán, señaló que en el video se observa el manejo incorrecto de los cuerpos, pero aseguró no es así como quedan los animales muertos, ya que posteriormente se hace la maniobra para la disposición en la fosa y la aplicación de una capa de un material filtrante para hacer la sepultura correspondiente.