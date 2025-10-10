Hernán Bermúdez Requena, formalmente expulsado de Morena: Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en Tabasco, y el exsecretario de Seguridad y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena. Foto: Facebook: Morena Sí; X: @SSPCTabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en el gobierno del ahora senador Adán Augusto López Hernández, fue expulsado de Morena este viernes, aseguró la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde.

Desde Tabasco, indicó que se le canceló definitivamente su registro y, previamente, se le suspendieron sus derechos partidistas.

La lideresa dio una rueda de prensa en la que explicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia expulsó de manera definitiva al ex colaborador del senador López acusado de ser cabecilla de La Barredora.

Dijo que esa instancia partidista “tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez”.

Alcalde afirmó que si Bermúdez Requena está en la cárcel es gracias a los gobiernos morenistas, y negó que este caso pueda ser equiparado con el de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.

La exsecretaria de Gobernación estuvo en Villahermosa para evaluar los avances de las elecciones seccionales del partido.