Omar Bravo se queda en prisiÃ³n; lo vinculan a proceso por abuso sexual infantil agravado

Jalisco
Omar Bravo se queda en prisiÃ³n; lo vinculan a proceso por abuso sexual infantil agravadoEl juez de control ordenÃ³ que el exfutbolista permanezca privado de su libertad tras considerar que la FiscalÃa de Jalisco presentÃ³ suficientes datos de prueba.Â
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El exfutbolista Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de la hija menor de edad de su pareja sentimental, por lo que se le dictÃ³ prisiÃ³n preventiva oficiosa de seis meses, asÃ como un plazo de un mes para desahogar las investigaciones complementarias.
En una audiencia que se extendiÃ³ por mÃ¡s de 10 horas en el penal de Puente Grande, Jalisco, un juez determinÃ³ que el mÃ¡ximo goleador histÃ³rico del Guadalajara, detenido desde el pasado 4 de octubre, permanezca privado de su libertad tras considerar que la FiscalÃa del Estado presentÃ³ suficientes datos de prueba.
De acuerdo con la defensa de la presunta vÃctima, aprovechando su cercanÃa, Omar Bravo incurriÃ³ en tocamientos y acoso sexual recurrente desde 2019, cuando la menor tenÃa 11 aÃ±os.
Como parte de las pruebas presentadas, se encuentran 42 capturas de pantalla de mensajes en los que el exseleccionado nacional coacciona y amenaza a la menor para guardar silencio, ademÃ¡s de un video en el que se escucha al exfutbolista realizando un acto sexual.
SegÃºn el artÃculo 142 del CÃ³digo Penal de Jalisco, el abuso sexual infantil se castiga de uno a cuatro aÃ±os de prisiÃ³n cuando la vÃctima tenga entre 12 y menos de 18 aÃ±os de edad y de tres a seis aÃ±os cuando sea menor de 11 aÃ±os, en penas que se incrementarÃ¡n en una tercera parte cuando el sujeto activo tenga patria potestad, se aproveche de lazos afectivos, confianza, sumisiÃ³n o respeto para cometer el delito, atente contra el desarrollo de la personalidad del sujeto pasivo o utilice violencia fÃsica o psicolÃ³gica para cometer el delito.