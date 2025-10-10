Omar Bravo se queda en prisiÃ³n; lo vinculan a proceso por abuso sexual infantil agravado

Foto del 26 de septiembre del 2025, Omar Bravo de Chivas celebra tras anotar en el clÃ¡sico del futbol mexicano ante el AmÃ©rica. Foto: Christian Palma / Archivo AP

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El exfutbolista Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de la hija menor de edad de su pareja sentimental, por lo que se le dictÃ³ prisiÃ³n preventiva oficiosa de seis meses, asÃ­ como un plazo de un mes para desahogar las investigaciones complementarias.

En una audiencia que se extendiÃ³ por mÃ¡s de 10 horas en el penal de Puente Grande, Jalisco, un juez determinÃ³ que el mÃ¡ximo goleador histÃ³rico del Guadalajara, detenido desde el pasado 4 de octubre, permanezca privado de su libertad tras considerar que la FiscalÃ­a del Estado presentÃ³ suficientes datos de prueba.

De acuerdo con la defensa de la presunta vÃ­ctima, aprovechando su cercanÃ­a, Omar Bravo incurriÃ³ en tocamientos y acoso sexual recurrente desde 2019, cuando la menor tenÃ­a 11 aÃ±os.

Como parte de las pruebas presentadas, se encuentran 42 capturas de pantalla de mensajes en los que el exseleccionado nacional coacciona y amenaza a la menor para guardar silencio, ademÃ¡s de un video en el que se escucha al exfutbolista realizando un acto sexual.

SegÃºn el artÃ­culo 142 del CÃ³digo Penal de Jalisco, el abuso sexual infantil se castiga de uno a cuatro aÃ±os de prisiÃ³n cuando la vÃ­ctima tenga entre 12 y menos de 18 aÃ±os de edad y de tres a seis aÃ±os cuando sea menor de 11 aÃ±os, en penas que se incrementarÃ¡n en una tercera parte cuando el sujeto activo tenga patria potestad, se aproveche de lazos afectivos, confianza, sumisiÃ³n o respeto para cometer el delito, atente contra el desarrollo de la personalidad del sujeto pasivo o utilice violencia fÃ­sica o psicolÃ³gica para cometer el delito.