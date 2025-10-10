Reportan tres muertos por inundaciones en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Las lluvias e inundaciones en el norte de Veracruz han dejado tres personas muertas, entre ellas Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), región Poza Rica–Tuxpan.

Originaria de Tamiahua, cursaba el tercer semestre y formaba parte activa de la comunidad universitaria.

A través de un comunicado, la UV expresó su solidaridad con su familia, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza ante esta pérdida.

“La institución se solidariza con su familia, sus amistades y con la comunidad universitaria de la que formaba parte, deseándoles la mayor de las fortalezas en este triste momento”, señaló la Universidad.

Además del fallecimiento de la joven universitaria, se confirmó la muerte de un policía municipal en Papantla, quien perdió la vida al intentar rescatar a una familia atrapada por la corriente, y un ciudadano en Los Reyes, en la región de Zongolica, tras quedar atrapado en su vehículo por un derrumbe.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que el temporal ha afectado a 48 municipios, con miles de damnificados y más de 700 personas en albergues, principalmente en Poza Rica, Álamo y Cazones, donde el río Cazones se desbordó.

La Universidad Veracruzana reiteró su acompañamiento a la comunidad estudiantil afectada por las lluvias y su disposición para brindar apoyo institucional a quienes lo necesiten.