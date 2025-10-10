Sheinbaum reporta 982 kilómetros de carreteras federales afectadas por las lluvias

Un elemento de la Marina carga a un niño en una inundación. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reportó los daños registrados en cinco entidades tras las “lluvias torrenciales de las últimas horas”.

En redes sociales publicó que, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, “las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz”.

Dio a conocer que ya se liberaron 647 kilómetros y se trabaja en los 335 restantes.

“Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso”, indicó.

La mandataria federal escribió que “216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. En Hidalgo se reportan afectaciones en dos puentes”.

En publicaciones posteriores informó que la Secretaría de Marina desplegó a tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, además de que aportó 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicó el Plan DN-III-E para desplegar a cinco mil 400 efectivos e instalar albergues en Veracruz y San Luis Potosí.

“Se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, diez cocinas comunitarias, diez tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras. Además, nueve mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada están listos para distribuirse", agregó la mandataria.