Suman 48 municipios afectados en Veracruz por lluvias, inundaciones y desbordamiento de ríos

Suman 48 municipios afectados en Veracruz por lluvias, inundaciones y desbordamientos de ríos. Foto: Protección Civil de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- La vaguada y depresión tropical 90E dejó afectaciones en 48 municipios del norte de Veracruz, con 41 comunidades dañadas y suspensión de clases en 39 municipios de la región huasteca.

Las zonas más críticas son Álamo, Poza Rica, Espinal, El Higo y Zontecomatlán, donde se activaron los planes DN-III-E, Marina y Tajín con coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Álamo se reportan al menos cinco mil viviendas afectadas y un refugio temporal habilitado en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen para atender a familias desplazadas.

Poza Rica bajo el agua y rescates en curso

En Poza Rica, el río Cazones se desbordó, provocando inundaciones en diversas colonias y dejando a familias atrapadas en techos y segundas plantas.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que “Poza Rica está bajo el agua” y que se mantiene un operativo de rescate en marcha.

“Hay muchos llamados de alerta para rescatar a personas que están arriba de sus viviendas o en azoteas; ya se realizan los rescates y los municipios están haciendo lo que pueden”, dijo.

Ahued informó que más de mil elementos de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública fueron desplegados en el norte del estado para apoyar con rescate, limpieza y vigilancia.

Fallece policía durante maniobras de rescate en Papantla

En la comunidad de San Pablo, Papantla se conformó que el oficial preventivo Práxedes García perdió la vida mientras intentaba rescatar a familias atrapadas por la corriente.

La fuerza del río lo arrastró y su cuerpo fue localizado sin vida por sus compañeros.

El hecho fue confirmado por autoridades estatales, que expresaron su reconocimiento al elemento caído durante las labores de auxilio.

Refugios y atención humanitaria en marcha

En el norte de la entidad permanecen activos diez refugios temporales que brindan albergue, alimentación y atención médica a la población afectada.

Las fuerzas de tarea interinstitucionales, integradas por SEDENA, Marina, Protección Civil, Seguridad Pública y autoridades municipales, continúan con labores de limpieza, rescate y monitoreo en los municipios más afectados.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse alejada de ríos y zonas inundables ante la continuidad del temporal.

Lluvias dejan derrumbes en la sierra de Zongolica

En la región montañosa central, las lluvias intensas provocaron más de diez derrumbes en el municipio de Tequila y en la sierra de Zongolica, lo que mantiene en alerta a Protección Civil.

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, informó que tres deslizamientos afectaron directamente la carretera federal 123 Orizaba–Zongolica, en los tramos de Atlanca, San Andrés Tenejapan y Zacatlamanca, donde la circulación vehicular permanece cerrada.

Suspenden clases y transporte en ocho municipios serranos

Por riesgo de deslaves, autoridades de ocho municipios serranos suspendieron clases este viernes 10 de octubre en todos los niveles educativos.

El transporte público también fue suspendido, debido a los bloqueos carreteros por derrumbes.

Brigadas municipales y maquinaria pesada trabajan en el retiro de escombros para restablecer la comunicación con las comunidades afectadas.