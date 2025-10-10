Suman seis personas sin vida por las lluvias en Querétaro. Foto: Gobierno de Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Ante las lluvias de las últimas horas en la región serrana del estado de Querétaro, que han provocado el desbordamiento del Río Jalpan, así como la crecida de otros cuerpos de agua y deslaves, un menor de edad perdió la vida.

“Envío mis más sinceras condolencias a la familia del menor que perdió la vida, no puede haber dolor más grande que el de perder un hijo”, expresó el gobernador Mauricio Kuri González.

En el actual periodo de lluvias en el estado de Querétaro, las autoridades reconocían hasta inicios de septiembre pasado, cinco personas fallecidas, cuatro en la ciudad capital y una más en el municipio conurbado de El Marqués.

El mandatario reportó que las lluvias de los últimos días han alcanzado 147 milímetros, cantidad que equivale al 15 por ciento de la lluvia que cae en la zona en todo el año.

“Esto ha dejado afectaciones en caminos, viviendas y comunidades enteras, han sido horas muy difíciles para muchas familias y a todas ellas quiero decirles de corazón que no están solas”.

El gobernador de Querétaro emitió un corte con un registro preliminar de las afectaciones de 147 viviendas afectadas en 121 comunidades: En Jalpan son 25, en Arroyo Seco 7, en Landa de Matamoros 9, Pinal de Amoles 20, Peñamiller 10 y San Joaquín 50.

Guadalupe Ramírez Plaza, la alcaldesa de Pinal de Amoles, municipio de la sierra, dio a conocer la muerte del menor.

“Con profunda tristeza, informo el fallecimiento de un menor de edad, a causa de un deslave en la comunidad de Agua Fría de Gudiño”.

Personal del área de Comunicación Social del Poder Ejecutivo de Querétaro compartió que el menor tenía 6 años de edad.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles también reportó la noche del jueves, que dicha comunidad, ubicada en la delegación de Bucareli, estaba incomunicada.

En su conferencia mañanera de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que había platicado con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y dijo que a las 12 del día habrá una reunión de Protección Civil con las y los mandatarios de las entidades afectadas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, incluyó a Querétaro entre los estados con las mayores afectaciones.

“Aquí tenemos cinco municipios con afectaciones, el desbordamiento del Río Jalpan, también tenemos deslaves, derrumbes carreteros, ya se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respaldando estas acciones, hay anegaciones viales, viviendas que están en este momento siendo, haciendo una evaluación preliminar para tener un número preciso a las 12 del día”.

Velázquez Alzúa indicó que el Ejército aplica el Plan DN-III en la zona afectada de Querétaro.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, encabezó el jueves una reunión en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

“¡Vamos a superar este reto, como siempre, atentos y unidos!”, fue parte del mensaje que difundió en sus redes sociales.

El secretario de Gobierno, que se encuentra en la región de la sierra, reportó ayer que 23 familias habían sido desalojadas, 20 en Jalpan de Serra, donde se desbordó el río, y 3 más en Pinal de Amoles.

Fernando Sánchez Gil, alcalde de Arroyo Seco, otro municipio de la región serrana, reportó el desalojo de alrededor de 15 familias de la localidad de La Florida por el riesgo del desbordamiento de la presa.

“Tenemos un estado crítico de la presa, hemos evacuado 40 personas, algunas 15 familias aproximadamente y sobre todo hoy queremos decirle a la gente que no se acerque ya a esta presa, es muy posible que la presa, pudiese haber una posibilidad de que reviente”, advirtió en un mensaje en video.

En tanto, el presidente municipal de Jalpan, Rubén Hernández Robles, reconoció que la situación era muy complicada.

“Entiendo que hay muchas inundaciones, hay muchos deslaves, hay muchos ríos, arroyos, a puntos de desbocarse, pero es importante que mantengamos la calma, que primero nos resguardemos y enfoquemos nuestra energía en eso, las cosas materiales, entendemos que son importantes, pero lo más importante en este momento es que nos cuidemos porque sigue lloviendo y lloviendo muy fuerte (…) es complicado, muy complicado”, expuso en un video difundido la tarde del jueves.

Hernández Robles agregó que dos sitios habían sido habilitados como albergues, el auditorio municipal y el albergue hospitalario.



Un puente colgante que cruza el Río Jalpan fue derribado por la corriente. De igual manera, vehículos, entre ellos una patrulla de la Policía Municipal de Jalpan, fueron arrastrados por el agua. La gente ha difundido imágenes de la inundación de inmuebles como el auditorio o el lienzo charro.