Armenta rentó el Learjet para viaje redondo; tan sólo en horas habría pagado casi 700 mil pesos

PUEBLA, Pue., (apro) .- El gobernador Alejandro Armenta no sólo usó el Learjet 60 matrícula XA-IBC para viajar el 8 de octubre de New Jersey a Toluca, sino que desde el domingo rentó esa misma aeronave privada para viajar a Estados Unidos, lo que sólo en horas vuelo significaría un costo de 37 mil dólares, casi 700 mil pesos.

Esto, sin tomar en cuenta que la aeronave privada, propiedad de la empresa Aero JL, estuvo tres días en espera en el aeropuerto de Teterboro de New Jersey para esperarlo y traerlo de regreso a él y a su familia la noche del miércoles 8, lo que pudo requerir que pagara una renta adicional.

De acuerdo con la plataforma Flighta Ware, en el viaje de ida a Estados Unidos, el Learjet 60 partió del aeropuerto Adolfo López Mateos, de Toluca, a las 22:17 horas del domingo 5 de octubre con destino al aeropuerto de Laredo, Texas, donde hizo una escala de 38 minutos.

De allí despegó a la 1:26 de la madrugada del lunes 6 de octubre para aterrizar en el aeropuerto Teterboro de New Jersey a las 6;15 de mañana, para un total de más de cinco horas de uso.

Cabe recordar que el gobernador Armenta estuvo el domingo en la Ciudad de México para asistir al mitin del zócalo en el que la presidenta Claudia Sheinbaum, celebró su primer año de gobierno.

Según la misma plataforma, que registra el historial de vuelos de cada aeronave conforme a su matrícula, desde su llegada a New Jersey, el Learjet se mantuvo parado en ese lugar hasta el miércoles, cuando Armenta fue fotografiado, junto a esposa e hija, a punto de abordar de regreso.

La información sobre este vuelo privado del mandatario, que contraviene las recomendaciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum a funcionarios y políticos de la 4T de ejercer el poder con “humildad y sencillez”, se dio a conocer luego de que esa foto circuló en redes sociales y cuando el avión en el que viajaba Armenta aún estaba en el aire.

La bitácora publicada en la plataforma Flight Ware revela que el vuelo de regreso estaba programado para aterrizar en el aeropuerto Hermanos Serdán de Puebla a las 22:00 horas, pero, posiblemente por el escándalo que ya se había generado en redes sociales, de último momento se desvió a Toluca, lo que agregó casi media hora más al trayecto para ser un vuelo de 5 horas.

El Learjet 60 XA-IBC es propiedad de la empresa Aero JL, la cual ofrece “lujo, experiencia, seguridad y puntualidad” y tiene de representante legal a Joel Lozano Loza. En la página de esta empresa, que tiene su sede en Toluca, se especifica que la tarifa de este jet -con capacidad para 8 pasajeros y con baño -es de 3 mil 700 dólares por hora, por lo que sólo en el viaje redondo de 10 horas serían 37 mil dólares.

¿No mentir?

Antes de que el avión en el que viajaba el mandatario y su familia aterrizara el 8 de octubre, el gobierno de Puebla emitió un “posicionamiento” en el que reconoció que el mandatario sí había viajado a New Jersey.

Esto dejó mal parado al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien el martes afirmó a la prensa que el gobernador estaba en Phoenix, Arizona para promover proyectos que beneficiarían a la entidad. Medios de comunicación cercanos al gobierno estatal publicaron en esos días notas del supuesto viaje de Armenta a Arizona.

En el “posicionamiento” que se publicó, luego de la foto de Armenta en el aeropuerto de New Jersey, se aseguró que había viajado a ese lugar para acompañar a un integrante de su familia que fue hospitalizada y que el costo de este traslado no fue con recursos públicos, sin dar más detalles.

En redes sociales, aunque hubo mensajes de apoyo al mandatario que le celebraron haber priorizado la atención a la salud de su familiar, hubo otros que cuestionaron la veracidad de esa información o el “privilegio” que podía darse al llevar a su pariente al extranjero, cuando en esta entidad los trabajadores de clínicas y hospitales se han manifestado por no contar con medicamentos, equipos, ni insumos básicos para atender a los pacientes.

Apenas hace unas semanas, personal de salud y pobladores de la Sierra Norte denunciaron que en muchas comunidades no hay ambulancias, y las que había estaban descompuestas o no tenían gasolina para hacer traslados de enfermos.

El 11 de septiembre, el secretario de Salud del Estado, Carlos Alberto Oliver Pacheco, reveló que por lo menos 40 de los 217 municipios de la entidad no cuentan con ambulancia.