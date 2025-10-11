Detienen a directora y conserje de escuela por ataque de jauría a una mujer y dos niños

Los perros que atacaron a la mujer y a los dos menores. Foto: @FiscaliaEdomex

TOLUCA, Edomex (apro).- Verónica “N” y Víctor Alberto “N”, directora y conserje, respectivamente, fueron detenidos por el ataque de una jauría al interior de un plantel educativo en el municipio de Huehuetoca, que dejó como saldo la muerte de una mujer y heridas en dos niños de 10 años.

El pasado 9 de octubre, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad de Huehuetoca recibieron una alerta por el ataque de perros al interior de una escuela primaria ubicada en el Fraccionamiento Exhacienda de Xalpan.

Los primeros reportes refieren que ese día, la víctima acudió en compañía de sus nietos al plantel educativo para realizar labores de limpieza, como parte de las actividades que se les solicitan a los padres de familia antes del ingreso de los alumnos.

En ese momento, la mujer fue atacada por 13 perros mestizos que le ocasionaron lesiones en diversas partes del cuerpo y, finalmente, provocaron su muerte.

Los canes también atacaron a los menores de edad, a quienes les causaron lesiones por mordeduras y rasguños, de manera que fueron trasladados a las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Huehuetoca para su atención médica.

Ambos niños fueron certificados con lesiones primarias y actualmente se encuentran bajo los cuidados de su madre, mientras el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares después de que se realizaran los estudios periciales correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que los perros se encontraban al interior del plantel educativo con autorización de Verónica “N”, en su carácter de directora de la escuela, y bajo el cuidado de Víctor Alberto “N”, conserje de la institución.

Por tanto, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), que inició la investigación por su probable participación en el delito de homicidio culposo y lesiones, por lo que fueron ingresados al Centro de Prevención y Reinserción Social de Cuautitlán en espera de que la autoridad judicial determine su situación jurídica.

Por su parte, los canes quedaron bajo resguardo del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Huehuetoca.