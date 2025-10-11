Detienen a mujeres chinas que intentaban cruzar a EU en modalidad “mula ciega”. Foto: SSPCM

BAJA CALIFORNIA (apro).- Tres ciudadanas de nacionalidad china intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos escondidas en la cajuela de un automóvil, pero fueron descubiertas por la conductora, quien reportó el caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron este viernes 10 de octubre en el carril “Ready Lane”, en la Garita Internacional de Otay.

La policía municipal indicó que esto caería en la llamada modalidad de “Mula Ciega”; de acuerdo a este tipo de situación, es cuando se involucra a una persona —sin que lo sepa— para intentar pasar gente o droga hacia los Estados Unidos.

Los ciudadanos han reportado paquetes sospechosos o ruidos dentro de sus vehículos; al avisarle a las autoridades, es cuando se descubren las sustancias ilícitas o personas metidas en maleteros.

Lo anterior, en el caso de personas, podría considerarse tráfico ilegal de personas, de ahí que se recomiende revisar bien las unidades antes de pasar por las garitas.

Sobre el caso ocurrido el viernes pasado, alrededor de las 16:22 horas, una mujer a bordo de un Subaru color blanco reportó “ruidos en la parte trasera de su vehículo”. La policía municipal informó que, durante un recorrido de vigilancia por el carril de Ready Lane (carril especial para el procesamiento rápido en los cruces), cuando supo del caso que vivió una conductora.

La afectada refirió acercarse al Puesto de Seguridad y Atención Ciudadana, (a unos 300 metros aproximadamente antes de la entrada hacia Estados Unidos), tras los sonidos sospechosos.

“Una vez que abrió la cajuela, localizó a 3 personas del sexo femenino acostadas en la cajuela”, indicaron.

La mujer explicó que, tras el hallazgo, les indicó que se bajaran, pero al no hacer caso le llamó a la policía.

De acuerdo a las autoridades, las personas son de nacionalidad china y no hablan español; sus nombres son: Li Xue "N" de 50 años, Li Lan "N" de 38 y Xia Xianxiu "N" de 50 años.

Ellas fueron atendidas por paramédicos y, posteriormente, trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para la denuncia respectiva.

Apenas el pasado 16 de septiembre, un conductor que planeaba cruzar desde Tijuana a Estados Unidos, solicitó ayuda a la policía tras escuchar el llanto de una menor en la parte trasera, pues al revisar se dio cuenta que viajaban tres personas de nacionalidad vietnamita, entre ellos un bebé de un año.