Ejecutan a policía en Tijuana, Baja California; es el segundo asesinato de un uniformado en octubre. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un comando armado que habría usado al menos tres vehículos para movilizarse, asesinó a un policía perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio de Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron este viernes 10 de octubre y sería el segundo caso en lo que va del mes, además del sexto contra policías en lo que va del año.

En esta ocasión fue contra Humberto Antonio Martínez Corrales, adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos en el municipio de Playas de Rosarito, con una trayectoria de 12 años, y que al parecer estaba sin antecedentes delictivos.

Conforme a los datos generales, la balacera ocurrió en el domicilio del agente de 43 años de edad, en la calle San Felipe, en la colonia Buenos Aires; fue alrededor de las 07:00 horas y mientras cerraba el portón.

Posteriormente, circuló en redes sociales imágenes de los vehículos que habrían sido utilizados, como un Kia dorado, un Toyota Corolla blanco y un Nissan March dorado; al parecer los atacantes abandonaron el Kia y huyeron en un taxi libre.

Hasta el momento no hay detenidos por este crimen, a pesar del operativo implementado durante el viernes pasado.

El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, declaró a la prensa que probablemente sea derivado del impacto del trabajo de la corporación.

“Es una reacción en contra de los resultados que se están obteniendo. Hemos tenido algunos eventos donde se ha comprobado que, efectivamente, los ataques son como resultado del trabajo que hacen los propios agentes. Eso es lo que hemos observado aquí”, dijo.

Agregó que han notado casos similares en otros lugares y es lo que están evaluando con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Carrillo Rodríguez agregó que están en las averiguaciones y mantienen la coordinación entre dependencias.

El asesinato de Humberto Antonio Martínez Corrales se suma al ocurrido el miércoles 1 de octubre en contra del agente Jorge Robledo Hernández, quien formaba parte de la policía municipal de Tijuana desde el 25 de abril del 2022.

Otros casos son el de Roberto Méndez Arreola, subcomandante de la policía del Valle de Mexicali, acribillado al salir de su domicilio en julio; Juan Manuel Ocampo, policía incapacitado desde el 2018, quien fue baleado al abrir la puerta de su casa en Tijuana, también en julio; y los disparos contra la agente Abigaíl Esparza Reyes, jefa de Enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), tras intentar detener a César Hernández, buscado por el gobierno de los Estados Unidos, en abril.