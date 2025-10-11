Ejecutan a tres personas dentro de un taller mecánico en el municipio Tlapa de Comonfort. Foto: Especial

CHILPANCINGO (apro).- Tres integrantes de una familia, entre ellos adolescente, fueron asesinados a balazos el viernes dentro de un taller mecánico en el municipio Tlapa de Comonfort, en la región Montaña de Guerrero. Otros dos menores resultaron gravemente heridos.

Mientras que este sábado los cuerpos de tres hombres con huellas de tortura fueron dejados en la carretera Tlapa-Marquelia. En un video que circuló en redes sociales los sujetos, sometidos, dicen ser los responsables de la masacre. Fuentes de seguridad informaron que el ataque se cometió el viernes a las 14:30 horas.

Hombres armados rafaguearon a una familia que se encontraba en el taller mecánico “Charly”, en la colonia El Aguaje, a orillas de la carretera Tlapa-Metlatonoc.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos “N”, de 42 años, y sus hijos, Saúl “N” y Gerardo “N”, de 20 y 14 años.

Resultaron heridos Leonardo “N”, de 13 años, y Jimena “N”, 2 años, quienes fueron llevados a un hospital a recibir atención médica de urgencia.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron en la escena calibre .223 y 9 milímetros. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

En un hecho que podría estar relacionado, a las 9:30 del sábado las autoridades localizaron los cadáveres de tres hombres asesinados a balazos y con huellas de tortura sobre la carretera Tlapa–Marquelia, a la altura del crucero de Atlamajalcingo del Monte.

Durante el día se difundió un video en redes sociales donde los tres hombres ejecutados aparecen golpeados y dicen ser los responsables del ataque a la familia en el taller mecánico.