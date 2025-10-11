Hallan muerto al tigre de Bengala que escapó del Parque Animalia de Xicotepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las fuertes lluvias registradas en la Sierra Norte de Puebla dejaron entre sus saldos un tigre de Bengala muerto, tras escaparse del Parque Animalia ubicado en el municipio de Xicotepec.

El felino fue encontrado el viernes por la noche sin vida entre árboles y raíces caídas, de acuerdo con la información difundida por el presidente municipal de la localidad y dueño del zoológico privado, Carlos Barragán Amador, en su cuenta personal de Facebook.

En su mensaje, el munícipe llamó a la población a tener “la tranquilidad de que nunca un animalito de ANIMALIA (sic) les hará daño”, que era lo que a Barragán le preocupaba tras la fuga del tigre.

El alcalde narró que, durante el operativo de búsqueda, “un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos, se detectó que era nuestro tigre”.

Agregó que su deseo era “capturarlo (con vida) como ya estaba planeado con un grupo de especialistas” que llegarían a Xicotepec este sábado, “pero Dios sabe por qué hace las cosas”.

En su cuenta de Facebook, Barragán Amador compartió imágenes de los daños causados al Parque Animalia, como árboles caídos y bodegas inundadas con mercancía, mientras animales como burros, vacas, llamas, patos y conejos, deambulan entre los escombros.

“Esto no era mi negocio, era un sueño que lo había convertido en realidad, era compartir la felicidad de tener contacto y amor con la naturaleza, era una escuela de educación ambiental”, lamentó Carlos Barragán Amador en su cuenta personal.

Horas antes de hallazgo del tigre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertaba a la población cercana al Parque Animalia, evitar “acercarse, capturar o lastimar” al felino, y llamar al 911 en caso de avistamiento.

La dependencia federal había informado que envió a un equipo de veterinarios especializados para que, “con apoyo de personal de Marina y de seguridad del municipio y del estado”, intensificar la búsqueda del ejemplar y realizar una contención segura.