Muere “Don Nico”, vendedor de helados atacado a balazos mientras exhibía baches en una transmisión

Sujetos que dispararon y mataron a don Nico durante transmisión en vivo. Foto: Capturas de video

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “don Nico”, el hombre que grabó con su teléfono celular el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon mientras realizaba una transmisión en vivo en Salvatierra, no logró sobrevivir al ataque y murió luego de tres días de permanecer hospitalizado.

El gobierno municipal confirmó el fallecimiento y también dio a conocer que la víctima y su familia habían recibido llamadas de extorsión y amenazas antes y después del ataque, por lo que los familiares pidieron protección.

José Guadalupe transmitía en la mañana, a través de Facebook en su página “Helados Nico” (por lo que se le conocía como “don Nico”), desde el acceso a la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, al sur del estado, relatando que la carretera tenía baches y se necesitaban paradores para esperar el autobús.

Mientras hablaba mostraba los baches y algunos charcos a los costados de la carretera, la cámara de su teléfono mostró una motocicleta con dos personas acercándose sobre la carretera. Entonces, el hombre que iba detrás le apuntó directo con una pistola y le disparó varias veces, dejándolo tendido en el suelo.

Al caer, el celular grabó los siguientes minutos, en los que los motosicarios se detuvieron y regresaron a dispararle, con la intención de rematarlo.

“Me estoy muriendo…que quede como un legado para el pueblo que el pinche gobierno es una basura”, alcanzó a decir el hombre, cuyo teléfono siguió grabando durante casi 45 minutos.

“Te amo…cuida a mis hijos, educa bien a mis hijos, te amo”, dijo varias veces en palabras aparentemente dirigidas a su esposa, según la grabación que fue difundida en redes sociales, antes de que fuera llevado muy grave a un hospital.

En la madrugada este sábado 11, personas allegadas publicaron en la página de Helados Nico que el hombre falleció a consecuencia de las lesiones por los disparos, de los cuales recibió tres en distintas partes del cuerpo.

El gobierno municipal difundió también un breve mensaje en el que confirmó el fallecimiento y mencionó intentos de extorsión a la familia de la víctima.

“Ahora resulta que ser un buen hombre, trabajador, con muchos sueños por delante y que desde bien jovencito logró tener con tantos esfuerzos lo que tanto soñó…ahora llega cualquiera a apagar todo eso, y terminar con todo en unos segundos, acabaron con su vida y dejando destrozada la familia, su esposa e hijos, hermanos y su padre”, dice la publicación, hecha por una sobrina de don Nico.