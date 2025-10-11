Pese a detención de Hernán Bermúdez, no hay investigación abierta contra Adán Augusto: Luisa Alcalde

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Aunque aseguró que hasta el momento no hay ninguna queja en contra del senador Adán Augusto López Hernández por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder de un grupo criminal, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, precisó que cualquier militante puede querellarse en contra del exgobernador de Tabasco ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido si considera que violentó los estatutos y principios partidistas.

De gira por Tabasco, la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, la lideresa dijo que no conoce de alguna queja contra quien fue secretario de Gobernación en el sexenio anterior, cuando se fundó el cártel de La Barredora, el cual, según las autoridades, era dirigido por el funcionario nombrado por López Hernández.

Reiteró que no hay ninguna investigación abierta contra el senador, pese a detención de Hernán Bermúdez, y señaló que "una cosa es que no haya impunidad", pero que se necesitan pruebas para incriminar a López Hernández.

Agregó que si existieran elementos entonces sí podría iniciarse la carpeta de investigación.