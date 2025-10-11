Reportan nueve muertos en Puebla por el paso de la tormenta Jerry

Daños causados por las lluvias en el municipio de Huauchinango. Foto: Facebook

PUEBLA, Pue. (apro).- La Coordinación General de Protección Civil del Estado informó que el paso de la tormenta tropical Jerry por el norte de Puebla ha dejado como saldo preliminar nueve personas muertas y más de 80 mil con afectaciones en sus viviendas.

Además, se reportó que en el municipio de Huauchinango hay otras ocho personas que son buscadas luego de que quedaron sepultadas por un alud que cayó sobre sus viviendas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier viajó a la zona afectada e informó que se tiene maquinaria trabajando para atender la emergencia, debido a que las abundantes lluvias han generado deslaves, daños en viviendas, desbordamiento de ríos, bloqueos de carreteras e incomunicación de localidades.

El paso de la tormenta tropical afectó además la región conocida como la Sierra Negra, donde vecinos del municipio de Zoquitlán divulgaron fotografías con las que dan cuenta el colapso de una de las bardas perimetrales del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, ubicado en esa demarcación.