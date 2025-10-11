Salinas Pliego se burla de damnificados en Veracruz: “Disfruten lo votado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario y aspirante presidencial Ricardo Salinas Pliego se burló de los afectados por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle.

Salinas Pliego, quien recientemente lanzó un “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción” con el que dice buscar la salida de Morena del poder, respondió con un meme de Los Simpson y la frase “Disfruten lo votado” en respuesta a una publicación que muestra las inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

El magnate acompaña el meme, publicado en su cuenta en la red social X, con la pregunta “¿O no?”.

En otra publicación, en la que repostea otro video de las inundaciones, Salinas Pliego pregunta: “¿Estará disfrutando los resultados del gobierno izquierdista del partido Morena?”

Estará disfrutando los resultados del gobierno izquierdista del @PartidoMorenaMx??? https://t.co/5CsOTHEFJ0 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 11, 2025

En el primer video, de poco más de dos minutos, se observan casas, negocios y autos cubiertos por agua por el desbordamiento del río Cazones.

Y es que las lluvias torrenciales provocadas por dos tormentas tropicales desbordaron los ríos Tecolutla y Cazones en Veracruz.

De acuerdo con reportes oficiales, en las últimas 72 horas cinco personas perdieron vida, mientras cinco localidades se encuentran incomunicadas y por lo menos 200 casas registran afectaciones por las inundaciones.

Para atender la emergencia, la Secretaría de Marina puso en operación el Plan Marina para auxiliar a la población en la zona norte de Veracruz, por las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas.