Se registra nuevo ataque armado contra policía en Culiacán

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un ataque armado a un agente afuera de una caseta de la Policía Municipal dejó al elemento herido por esquirlas y daños en la fachada y vehículos.

El atentado se dio en las primeras horas de este sábado en el fraccionamiento Valle Alto, muy cerca de los anteriores ataques a policías estatales a finales de septiembre y a principios de este mes.

De acuerdo a medios locales se trató de un ataque directo al agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) luego de que sujetos armados a bordo de un vehículo Tiguan Volkswagen dispararan contra él, causándole heridas por esquirlas.

Valle Alto se encuentra en la misma zona de Bellavista y Stanza Cantabria, escenarios de agresiones directas a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

El hecho más reciente que involucró a agentes de corporaciones locales ocurrió las primeras horas del viernes, a una patrulla de la PEP en la que un agente perdió la vida y dos de la Guardia Nacional resultaron heridos, estos últimos iban de civiles y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, son víctimas indirectas del ataque.