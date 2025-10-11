Se registra nuevo ataque armado contra policía en Culiacán

Culiacán
Se registra nuevo ataque armado contra policía en CuliacánEl atentado fue contra un elemento de la Policía Municipal en Valle Alto, muy cerca de la zona donde se han registrado agresiones recientes a agentes de corporaciones locales.
CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un ataque armado a un agente afuera de una caseta de la Policía Municipal dejó al elemento herido por esquirlas y daños en la fachada y vehículos.
El atentado se dio en las primeras horas de este sábado en el fraccionamiento Valle Alto, muy cerca de los anteriores ataques a policías estatales a finales de septiembre y a principios de este mes.
De acuerdo a medios locales se trató de un ataque directo al agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) luego de que sujetos armados a bordo de un vehículo Tiguan Volkswagen dispararan contra él, causándole heridas por esquirlas.
Valle Alto se encuentra en la misma zona de Bellavista y Stanza Cantabria, escenarios de agresiones directas a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
El hecho más reciente que involucró a agentes de corporaciones locales ocurrió las primeras horas del viernes, a una patrulla de la PEP en la que un agente perdió la vida y dos de la Guardia Nacional resultaron heridos, estos últimos iban de civiles y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, son víctimas indirectas del ataque.