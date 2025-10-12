Asesinan a Edgar Molina en Moroleón; vistió a la gobernadora de Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Edgar Molina, diseñador de modas originario de Moroleón, Guanajuato, murió la noche del sábado 11 de octubre de 2025 durante un ataque amado registrado en la colonia El Progreso. De acuerdo con reportes periodísticos basados en partes de seguridad, Molina viajaba en una camioneta cuando recibió impactos de arma de fuego. Una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada para atención médica. Las primeras versiones ubican el hecho en el cruce de calles de esa colonia y refieren que vecinos alertaron a los servicios de emergencia mediante llamadas al 911.

Gobernadora lamenta la muerte del diseñador guanajuatense

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, confirmó que las autoridades estatales colaboran con la instancia investigadora para identificar a los responsables. En mensajes difundidos en redes sociales el sábado 11 de octubre, la mandataria expresó condolencias a la familia del diseñador y aseguró que la indagatoria permanece en curso. El gobierno municipal de Moroleón informó que mantiene coordinación con autoridades estatales y la fiscalía para el seguimiento del caso.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos.



A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy… pic.twitter.com/q0jG53dKji — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 12, 2025

Quién era Edgar Molina, diseñador asesinado en Guanajuato

Edgar Molina era un diseñador de moda vinculado al corredor textil del sur de Guanajuato. Desarrolló su actividad en Moroleón, municipio con presencia de talleres y comercios de confección. En septiembre obtuvo proyección estatal al confeccionar el vestido que la gobernadora portó durante la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo. Su trabajo se relacionaba con prendas de gala y colaboraciones para eventos institucionales y sociales en la región. Tras su muerte, su nombre fue retomado por medios locales y nacionales al documentar su trayectoria y el vínculo reciente con la mandataria estatal.

Molina ganó visibilidad reciente al acreditarse el diseño del vestido utilizado por la gobernadora en los festejos patrios del 15 de septiembre.

Foto: FB Libia Dennise

Moroleón forma parte del corredor textil del sur de Guanajuato y concentra actividad comercial ligada a la confección. El ataque ocurrió en una zona urbana con flujo de personas y vehículos, lo que facilita la recolección de testimonios, pero también incrementa la necesidad de establecer perímetros de resguardo para preservar indicios. Las autoridades no han comunicado una hipótesis de móvil ni una línea de investigación prioritaria.