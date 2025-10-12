Comando irrumpe en bautizo en Puebla y abre fuego contra invitados; cuatro muertos

El baile se celebraba en las calles de Coyotzingo, municipio de Huejotzingo, con motivo de un bautizo . Foto: @carlosmartinh

PUEBLA, Pue. (apro)..- Un grupo de hombres armados abrió fuego la madrugada de este domingo contra los asistentes al festejo de un bautizo en la localidad de San Luis Coyotzingo, municipio de Huejotzingo, causando la muerte de cuatro e hiriendo a por lo menos otras 11 personas.

De acuerdo a reportes extraoficiales, el comando compuesto por unos 12 hombres armados llegó a un baile que se celebraba en las calles de esa localidad con motivo de un bautizo y después de hacer disparos al aire preguntó por dos sujetos.

Al no obtener respuesta abrieron fuego directo contra los asistentes dejando muertos a cuatro, entre ellos a dos mujeres. Las víctimas fueron identificadas como Yaneli N., de 26 años; Aylin N., de 25 años; Juan Carlos N., de 39; y Edwin N., de 28.

En el ataque también resultaron heridas 11 personas que fueron trasladadas a hospitales de las localidades cercanas por otros asistentes al festejo. Se reporta que al menos cuatro se reportan como graves.

Según los testimonios, luego de este ataque, los sicarios salieron huyendo del lugar en tres camionetas en las que llegaron.

En Huejotzingo no cerramos los ojos ante la violencia.



Lo sucedido en San Luis Coyotzingo está siendo atendido desde el primer momento, en coordinación con las autoridades del Estado, para que la verdad salga a la luz y haya justicia. pic.twitter.com/TEhgrSgC24 — Roberto Solís (@robertsolisvall) October 12, 2025

Fuentes extraoficiales señalan que los dos sujetos que buscaban estarían vinculados al robo de combustibles en la región.