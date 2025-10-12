“¿Dónde están?”: Reclaman a Sheinbaum en Poza Rica por desaparecidos tras las lluvias (Video)

POZA RICA, Veracruz (apro).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este domingo 12 de octubre el municipio de Poza Rica para supervisar los daños provocados por las recientes lluvias e inundaciones, que han dejado 18 personas fallecidas en Veracruz.

A su llegada, fue recibida por pobladores y estudiantes que la interrumpieron con reclamos y gritos de exigencia por la desaparición de jóvenes arrastrados por la corriente.

“¿Dónde están? Eran estudiantes, no pudieron salir. Mire las fotos, han pasado tres días y no aparecen”, gritó un joven desde la multitud, mientras mostraba imágenes a la mandataria.

Desde una camioneta militar, Sheinbaum intentó responder: “No vamos a esconder ninguna información. La Fiscalía tiene el registro de personas fallecidas y no localizadas, y esos datos se harán públicos. No hay límite en los recursos para apoyar a la población”.

Confirmó que hasta ahora se reportan dos estudiantes fallecidos y que mantiene comunicación con el rector de la Universidad Veracruzana, quien realiza su propio registro de alumnos afectados.

Entre gritos de repudio a la gobernadora Rocío Nahle, llega Claudia Sheinbaum a Poza Rica, Veracruz, y es recibida por reclamos de estudiantes que claman por sus desaparecidos, la presidenta los calla, y mejor dice que se va de ahí ante el escándalo. Vídeo de Revista Libertad pic.twitter.com/Y3fxTOgRWd — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) October 12, 2025

“El rector está haciendo un censo de todos los estudiantes. Hasta ahora hay dos que perdieron la vida, pero seguimos verificando junto con la vicerrectora de Poza Rica”, explicó.

Reclamos y gritos en Poza Rica: habitantes enfrentaron a Claudia Sheinbaum por la falta de atención tras las inundaciones.



"No todo se puede arreglar en un día", decía la presidenta.



?? @lasillarota / @IrvingPineda pic.twitter.com/oxbECpYMpi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2025

La presidenta pidió a las familias que no han localizado a sus seres queridos comunicarse al teléfono 079 para recibir apoyo institucional y seguimiento de sus casos.

Recorrido con la gobernadora

La presidenta recorrió las zonas afectadas acompañada de la gobernadora Rocío Nahle García y de mandos militares, ingresando por el puente Cazones 1, a la altura de la colonia Ignacio de la Llave.

Vecinos aprovecharon su presencia para demandar apoyo en las labores de limpieza, que continúan en decenas de colonias cubiertas de lodo y escombros.

Durante su visita Sheinbaum informó que Poza Rica fue dividida en cuatro zonas para coordinar las labores de limpieza y atención a los damnificados, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el Gobierno del Estado y autoridades municipales.

Informamos a la población sobre diversas labores de atención a la emergencia en Poza Rica, Veracruz. pic.twitter.com/Vtgpd77c5u — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Agregó que a partir de este lunes llegarán más maquinaria y personal para el retiro de lodo y escombros, así como servidores de la Nación para levantar el censo de viviendas afectadas. “A todos los que perdieron su casa o su comercio se les va a apoyar, pero primero tenemos que tener los censos”, señaló.

Asimismo, informó que continúan los puentes aéreos hacia comunidades incomunicadas para el traslado de alimentos, agua y atención médica. “Vamos a atender a todos los municipios afectados, no solo en Veracruz, sino también en San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro”, añadió.

Sheinbaum adelantó que el próximo miércoles o jueves volverá a Veracruz para revisar los avances en las labores de recuperación y reiteró que nadie se quedará sin apoyo.

Durante el fin de semana, voluntarios localizaron los cuerpos sin vida de Janeth Rodríguez, enfermera del IMSS-Bienestar de Poza Rica, y de su madre, Marcelina López, desaparecidas desde el viernes tras las lluvias del 9 y 10 de octubre.

Hasta el momento, se ha confirmado la identidad de seis de las 18 víctimas mortales. Entre ellas se encuentran una estudiante de la Universidad Veracruzana, un alumno del Instituto Tecnológico, un policía del IPAX y un médico.

Las autoridades mantienen labores de búsqueda y recuperación en las zonas donde el agua ha comenzado a descender.