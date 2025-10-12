Lluvias intensas en Morelos dejan siete muertos

MORELOS (apro).-

Una pareja y su hijo murieron este domingo después de que un deslave sepultara su vivienda en el municipio de Amacuzac. En total, siete personas han perdido la vida en distintos municipios de Morelos durante la actual temporada de lluvias, como resultado de los incidentes provocados por las fuertes precipitaciones de las últimas horas, informaron autoridades estatales.

El incidente ocurrió en la localidad de Huaquinclán, municipio de Amacuzac, durante la mañana, y requirió la intervención inmediata de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con Ubaldo González Carretes, Coordinador Estatal de Protección Civil Morelos, alrededor de las 7:00 horas se recibió el reporte del deslizamiento, por lo que se desplegó al área de manera inmediata para verificar la situación.

“Cuando llegamos al lugar, nos percatamos de dos rocas de aproximadamente 75 toneladas cada una, y lamentablemente una de ellas aplastó completamente una vivienda. Nos informaron familiares que dentro se encontraban tres personas: una pareja, hombre y mujer de aproximadamente 30 años, y un menor de edad, quienes perdieron la vida”, explicó González Carretes.

El rescate de los cuerpos duró varias horas. Los trabajos comenzaron desde muy temprano y concluyeron cerca de las 16:00 horas, bajo condiciones complejas debido al tamaño de las rocas y la ubicación de la vivienda en la ladera.

Protección Civil, con apoyo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, continúa evaluando la zona para prevenir nuevos incidentes ante posibles deslaves provocados por las lluvias recientes en la región.

La CEPCM llamó a la ciudadanía a respetar los perímetros de seguridad y a seguir las indicaciones de las autoridades, ya que el terreno sigue inestable y podrían registrarse nuevos desprendimientos. El área permanece bajo resguardo mientras los equipos de rescate y personal pericial concluyen las labores correspondientes.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el saldo de víctimas durante su participación en el encuentro de Consejos Comunitarios de Territorio de Paz y Buen Vivir, realizado en el polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

“Por desgracia murieron tres personas. Todo el equipo está trabajando, y la comunidad también participa para atender esta situación”, indicó. Señaló que en el lugar trabajan elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército y habitantes de la comunidad en labores de rescate y auxilio.

Además del caso de Amacuzac, González Saravia señaló que otras cuatro personas han perdido la vida durante la temporada de lluvias en distintos municipios. Aunque no precisó todos los lugares, mencionó que se trató de personas arrastradas por ríos y alcanzadas por corrientes.

La mandataria explicó que se mantiene activo el equipo de coordinación de desastres, integrado por Protección Civil, el DIF, los Servicios de Salud, la Comisión Estatal del Agua, Conagua, el Ejército y la Sedena, para atender los efectos de las precipitaciones en todo el estado.

Llamó a la población a evitar cruzar o ingresar a los ríos, cuyos caudales permanecen muy fuertes, y recordó que cada municipio cuenta con albergues habilitados para emergencias. “Ante cualquier situación de riesgo, pueden llamar al 911, donde se alerta de inmediato a Protección Civil”, subrayó.

El gobierno estatal instaló un centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad, en apoyo a las familias afectadas en Morelos y en otros estados impactados por recientes huracanes, como Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.

En las zonas cercanas a laderas o áreas de riesgo se realizan revisiones y evacuaciones preventivas para evitar nuevos incidentes. También se evaluará si es necesario solicitar la declaratoria de emergencia para el municipio de Amacuzac.

Finalmente, González Saravia reiteró que se mantiene la coordinación con autoridades federales y municipales en materia de seguridad. “Seguimos trabajando todos los días en la mesa de seguridad para combatir los delitos. Es nuestra obligación seguir trabajando por la paz de Morelos”, concluyó.