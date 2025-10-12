Suman 15 personas muertas y miles de familias damnificadas tras lluvias en Veracruz

Más de 150 familias de las colonias Morelos y Las Granjas Parte Alta, en Poza Rica, Veracruz, perdieron todo tras la reciente inundación; muchas viviendas quedaron destruidas. Foto: CARLOS NAVA/CUARTOSCURO

XALAPA, Ver. (apro).- El Gobierno de México informó que Veracruz es la entidad más afectada por las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre, con un saldo de 15 personas fallecidas y miles de familias damnificadas en municipios del norte del estado.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los municipios con mayores daños son Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, donde el desbordamiento de ríos y los derrumbes provocaron inundaciones severas, cortes carreteros y pérdida total de viviendas.

Se mantiene comunicación permanente con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para reforzar las acciones de auxilio, atención y recuperación en beneficio de la población”, informó la CNPC.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno de México activó los Planes DN-III-E y Plan Marina. Además, están listas para su distribución 9 mil 968 despensas y 117 mil litros de agua.

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.



Veracruz concentra el mayor número de víctimas mortales registradas por las lluvias en el país, seguido de Puebla con nueve, Hidalgo con 16, San Luis Potosí con cero y Querétaro con una.

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene acciones coordinadas para proteger la vida y el bienestar de las comunidades veracruzanas, donde miles de familias continúan en refugios temporales o trabajan para limpiar lo que quedó tras el paso del agua.

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó este sábado las labores de coordinación y supervisión en los municipios afectados por las intensas lluvias e inundaciones derivadas de la vaguada y la depresión tropical 90E, que han dejado miles de familias damnificadas en el norte del estado.

Junto con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, supervisó el cargamento de víveres, colchonetas y suministros esenciales destinados a nueve municipios: Álamo, Pánuco, Tuxpan, Ilamatlán, Zacualpan, Zontecomatlán, Ixcatepec y Tempoal, además de Poza Rica.

Las autoridades estatales informaron que el objetivo es asegurar una atención inmediata, efectiva y coordinada en las zonas impactadas por las inundaciones, donde permanecen activos los planes DN-III-E y Marina con apoyo de las fuerzas armadas y cuerpos de emergencia.